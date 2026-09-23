Por: El Espectador

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La militarización de Santa Marta surgió como una medida inmediata adoptada por el presidente Abelardo de la Espriella debido a la crisis de orden público que sacudió a la capital del Magdalena. La situación se intensificó la noche del 21 de septiembre, cuando José Luis Pérez Villanueva, alias “Cholo”, considerado el segundo comandante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), murió durante un operativo policial. Poco después de este hecho, el grupo criminal anunció un paro armado en la ciudad y en la Troncal del Caribe, desatando temor en la población y paralizando la vida cotidiana.

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Según lo informado, las autoridades nacionales han tratado de transmitir una sensación de control ante la crisis. A Santa Marta llegaron 1.100 miembros de la fuerza pública y se confirmó la captura de nueve presuntos integrantes de las ACSN. Sin embargo, de acuerdo con las imágenes y reportes difundidos en redes sociales, la ciudad muestra calles completamente vacías, negocios cerrados y clases suspendidas. El transporte público también dejó de circular por el miedo a que los vehículos fueran incendiados en represalia, evidenciando el alto nivel de presión y amedrentamiento que ejerce la estructura ilegal sobre los ciudadanos.

Más allá del impacto económico y social de la parálisis, se suman denuncias sobre posibles casos de reclutamiento forzado en barrios vulnerables. Norma Vera Salazar, defensora de derechos humanos e investigadora del conflicto armado en Santa Marta, declaró a El Espectador que recibió reportes de la comunidad el 22 de septiembre. Según lo narrado, en el barrio Ciudad Equidad una camioneta perteneciente a las ACSN habría forzado la salida de dos menores de 14 años. Igualmente, en el barrio Alfonso López se reportó el reclutamiento de un joven de 18 años y otro de 17. Estos hechos, aunque denunciados están por confirmar, reflejan el clima de miedo e inseguridad que impera en sectores populares de la ciudad.

Pese a los esfuerzos gubernamentales por recuperar la normalidad y frenar la influencia de los grupos armados ilegales, los efectos inmediatos y las denuncias sobre vulneraciones a los derechos humanos demuestran una profunda crisis de confianza entre la ciudadanía, las autoridades y la capacidad de respuesta del Estado frente a los desafíos de seguridad.

¿Qué provocó la militarización de Santa Marta y cómo respondió la población?

La militarización de Santa Marta fue ocasionada tras la muerte de alias “Cholo”, un líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, lo que derivó en un paro armado declarado por el grupo. A pesar del despliegue de tropas y la captura de sospechosos, la respuesta de la población fue de temor: se vaciaron las calles, se suspendieron clases y el comercio y el transporte público cesaron sus actividades.

¿Qué denuncias sobre reclutamiento forzado se presentaron durante la crisis en Santa Marta?

Norma Vera Salazar, defensora de derechos humanos, denunció ante El Espectador que el 22 de septiembre en el barrio Ciudad Equidad dos menores de 14 años habrían sido reclutados forzosamente por miembros de las ACSN, y en el barrio Alfonso López también se reportó el reclutamiento de jóvenes de 17 y 18 años, lo que evidencia el impacto social de la crisis de seguridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.