Por: VALORA ANALITIK

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La definición del nuevo presidente de Ecopetrol entra en su etapa final. Este jueves 24 de septiembre está prevista la elección de Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de la petrolera, en una decisión que llegará pocos días después del cambio completo de la Junta Directiva de la compañía.

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El nombramiento se produce luego de que la Asamblea Extraordinaria de Accionistas eligiera el pasado 15 de septiembre a los nuevos integrantes de la Junta para lo que resta del periodo institucional 2025-2029. La propia Ecopetrol confirmó que nueve miembros integran actualmente el máximo órgano de administración de la empresa.

Para este proceso, no se recurrió a un head hunter para escoger al próximo presidente. La definición quedó en manos de la nueva Junta Directiva, como se había previsto tras su conformación.

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Perfil de Joaquín Gutiérrez, nuevo presidente de Ecopetrol

Joaquín Gutiérrez es señalado como un asesor de confianza del presidente Abelardo de la Espriella y será quien, de acuerdo con lo previsto para este jueves, tome las riendas de Ecopetrol.

Su perfil profesional está relacionado principalmente con la gestión empresarial y el sector privado. Es administrador de empresas de la Universidad del Norte y cuenta con una especialización en gerencia de salud.

Uno de los elementos que marcará su llegada a la principal compañía petrolera del país es que no registra experiencia previa en el sector de hidrocarburos, de acuerdo con la trayectoria suministrada para este nombramiento.

Antes de desarrollar su actividad empresarial, Gutiérrez trabajó en la Fiscalía General de la Nación como asesor de Mario Iguarán. Posteriormente, en 2006, llegó a De La Espriella Lawyers, firma en la que se desempeñó como subgerente hasta 2009.

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Su trayectoria también incluye actividades empresariales. Gutiérrez es propietario de Desarrolladora Salguero, compañía dedicada al desarrollo de proyectos de vivienda de lujo en Bogotá, y mantiene inversiones en el sector salud mediante la clínica Santa Mónica, en Barranquilla.

Acto protocolario se realizaría el viernes en Santa Marta

Después de la elección prevista para este jueves, el viernes 25 de septiembre se prepara un acto protocolario en Santa Marta relacionado con la nueva etapa de Ecopetrol, denominado: “El renacer de Ecopetrol”.

La actividad se desarrollaría con la presencia del presidente Abelardo de la Espriella y serviría como escenario para presentar públicamente la nueva etapa de la compañía después de la renovación de su Junta Directiva y la definición de su nuevo presidente.

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