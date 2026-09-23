Por: Canal Uno

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Las comisiones económicas del Congreso de la República aprobaron en primer debate el Presupuesto General de la Nación para 2027 por un monto de $ 634,9 billones de pesos, tras darle vía libre a la reducción de recursos para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por $170.000 millones, los cuales serán redistribuidos hacia la justicia ordinaria y otros sectores prioritarios.

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La aprobación del monto

Las Comisiones Terceras y Cuartas de Senado y Cámara aprobaron en sesión conjunta el monto global del presupuesto para la vigencia fiscal 2027, cuyo total asciende a $ 634,9 billones de pesos, tal como lo propuso el Ministerio de Hacienda en la ponencia para primer debate unificado.

En la Comisión Cuarta de la Cámara, el monto del proyecto obtuvo respaldo con 22 votos a favor y seis en contra, mientras que en la Comisión Cuarta del Senado también recibió aval con 11 votos a favor y cuatro en contra.

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#EnPunto | Las comisiones económicas conjuntas del Congreso aprobaron en primer debate el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, por $634,9 billones, con 56 votos a favor y 12 en contra. La sesión fue presidida por Alexander Harley Bermúdez, presidente de la… pic.twitter.com/VHNF09rhIv — Canal 1 (@Canal1_Col) September 24, 2026

El recorte a la JEP

Durante la discusión, se le dio vía libre a la reducción de los recursos para la Jurisdicción Especial de Paz por $ 170.000 millones de pesos, los cuales, en su mayoría, irán para fortalecer la justicia ordinaria y otros sectores prioritarios como el deporte y los organismos de control.

La disminución prevista para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición se divide entre $ 30.000 millones menos para gastos de funcionamiento y $ 140.000 millones menos en inversión, según la ponencia aprobada.

A pesar del recorte, el documento asegura que se conservan los recursos necesarios para mantener las labores misionales de la JEP durante la vigencia fiscal 2027.

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La distribución del presupuesto

El proyecto del presupuesto del gobierno de Abelardo de la Espriella propone que el monto de casi $ 635 billones se distribuya de la siguiente manera: $ 392,5 billones para gastos de funcionamiento, $ 155,4 billones para el servicio de la deuda y $ 86,9 billones para inversión.

El Gobierno busca contener el gasto público, corregir el desbalance fiscal y recuperar la confianza de los mercados mediante esta estructura presupuestal.

Los recursos adicionales

También se aprobaron recursos nuevos para fortalecer el Sena y los organismos de control, como parte de los ajustes realizados durante la discusión en las comisiones económicas.

Adicionalmente, se realizaron traslados de recursos hacia Salud, Justicia y Deporte, priorizando estos sectores en la distribución del gasto público para 2027.

La reacción del Gobierno

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, agradeció por el respaldo en las comisiones económicas y dijo que la corporación entiende la situación fiscal del país.

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, se dirigió a los congresistas para agradecer el apoyo y ratificar que el Gobierno de Abelardo de la Espriella tiene el músculo necesario dentro del legislativo para aprobar las normas que necesita el país.

Las modificaciones al proyecto

El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 ha sufrido modificaciones durante su trámite, con traslados a Salud, recursos para Justicia y Deporte, y recortes en varios sectores, incluyendo la JEP.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella pretende recortar $45 billones adicionales mediante su propuesta de Ley de Rescate Económico o Ley de Ajuste Fiscal, aunque ese recorte no está garantizado, pues requiere la aprobación del Legislativo.

La reacción de la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz advirtió que el recorte de $170.000 millones frenaría su operación y podría afectar el cumplimiento de sus funciones misionales en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

El siguiente paso

Con este primer aval, el Congreso deberá concentrarse ahora en uno de los debates más sensibles: definir cómo se distribuirán los recursos entre los distintos sectores y regiones del país.

Las comisiones económicas tendrán plazo hasta el 25 de septiembre para votar la ponencia en primer debate unificado, y luego el proyecto deberá pasar a un segundo debate ante las plenarias tanto de Cámara como Senado y ser aprobado antes del 20 de octubre.

La oposición al monto

Durante la discusión, se negó la proposición alternativa del Pacto Histórico, que propuso variar el monto y bajarlo a $ 596 billones, según informaron fuentes del Senado.

El expresidente Gustavo Petro, que se encuentra en Europa, cuestionó la aprobación del monto y advirtió que:

“Hará disparar aún más la tasa de interés”.

El Gobierno Nacional le dio luz verde al monto del presupuesto de 2027 por $ 634,9 billones, cifra que se estableció luego de recibir en devolución la propuesta presentada por el gobierno saliente, que era de $ 575 billones de pesos.

El presidente De la Espriella presentó el proyecto de presupuesto nacional para 2027, denominado “Presupuesto de la Verdad”, con un monto total de $635 billones, buscando equilibrar las necesidades fiscales con las prioridades de inversión social.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.