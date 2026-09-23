Por: El Espectador

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El Congreso de la República reafirmó su respaldo a la Ley de Méritos, la cual propone impedir la flexibilización de los requisitos necesarios para ocupar cargos públicos. Este proyecto de ley, impulsado por el senador Hernán Cadavid, logró superar recientemente un importante obstáculo luego de que la Cámara de Representantes se sumara al Senado en el rechazo a las objeciones presentadas por el presidente Abelardo de la Espriella. Según El Espectador, la votación fue contundente: 130 representantes y 78 senadores votaron en contra de las objeciones, mostrando un acuerdo político que trasciende intereses partidistas en favor de la transparencia y la meritocracia en el servicio público.

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El origen de la controversia se remonta a agosto de 2026, cuando el Gobierno objetó la Ley de Méritos por motivos de "inconstitucionalidad e inconveniencia", como consta en el Diario Oficial. Fueron tres los puntos centrales argumentados. En primer lugar, la supuesta desnaturalización de las competencias constitucionales de la Sala de Consulta y Servicio Civil, así como una posible coadministración judicial no permitida. El segundo argumento esgrimido fue que la ley plantearía una invasión de competencias del poder Ejecutivo, una "petrificación legislativa" y la pérdida de la capacidad reglamentaria en los niveles directivos. Finalmente, se señaló la presunta subjetivización del empleo público, junto con el desconocimiento del debido proceso y otros elementos disciplinarios.

De acuerdo con El Espectador, si el Ejecutivo objeta una norma únicamente por inconveniencia, el proyecto vuelve al presidente, quien debe sancionarla sin más objeciones; si el presidente se niega, el deber pasaría al presidente del Congreso. Sin embargo, al estar objetada también por inconstitucionalidad, el siguiente paso es que la Corte Constitucional revise el texto y determine si es exequible, es decir, si cumple con la Constitución. Si la corte avala el proyecto, el presidente está obligado por ley a sancionarlo.

El senador Hernán Cadavid celebró el apoyo recibido, destacando que este proyecto representa un acuerdo común en torno al mérito para el acceso al empleo público. Aseguró que la iniciativa busca unir a todos los sectores políticos en un propósito general dirigido a garantizar que quienes ocupen cargos públicos sean siempre los mejores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Gobierno objetó la Ley de Méritos y qué argumentos utilizó?

El Gobierno, según lo publicado en el Diario Oficial y reportado por El Espectador, objetó la Ley de Méritos por considerar que vulneraba competencias constitucionales y generaba invasión de funciones entre ramas del Poder Público. Entre sus argumentos, indicó la desnaturalización de competencias de la Sala de Consulta y Servicio Civil, la invasión de competencias del Ejecutivo y la subjetivización del empleo público, lo que, en su opinión, afecta el debido proceso y otros principios disciplinarios.

¿Qué pasos siguen tras el rechazo del Congreso a las objeciones presidenciales sobre la Ley de Méritos?

Después de que el Congreso rechazó las objeciones presidenciales tanto por inconveniencia como por inconstitucionalidad, el proyecto debe pasar a revisión de la Corte Constitucional. Esta instancia analizará si la norma es compatible con la Constitución. Si la Corte Constitucional la declara exequible, el presidente de la República estará obligado a sancionarla, según lo explica El Espectador.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.