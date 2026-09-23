Por: Blu Radio

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Durante la instalación del XXI Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, que se desarrolla en Santander, el presidente Abelardo De La Espriella hizo una defensa de la independencia judicial y aseguró que, aunque puede discrepar de algunas decisiones de la Corte Constitucional, respetará sus determinaciones.

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El mandatario participó este miércoles 23 de septiembre en el acto inaugural del encuentro, realizado en el Parque de Las Nieves, en Girón. El evento reúne a magistrados, juristas, académicos e invitados nacionales e internacionales para discutir los desafíos actuales del constitucionalismo, la democracia y la justicia.

En su intervención, De La Espriella sostuvo que la Constitución Política no pertenece a una mayoría determinada, sino que constituye un patrimonio de todos los colombianos: “La Constitución de Colombia es patrimonio del pueblo colombiano”, afirmó.

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El presidente señaló que la independencia judicial no debe ser entendida como un privilegio de los jueces, sino como una garantía para los ciudadanos, quienes, según explicó, tienen derecho a que sus libertades sean decididas por jueces que actúen sin presiones y con objetividad.

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También se refirió a las diferencias que pueden existir frente a las decisiones de las altas cortes y aseguró que la discrepancia hace parte del funcionamiento de una democracia.

“Se puede coincidir o discrepar de las decisiones o de algunas decisiones de la Corte. Eso es perfectamente normal y natural en una democracia”, manifestó.

En ese sentido, De La Espriella diferenció entre cuestionar jurídicamente una sentencia y desconocer la autoridad institucional de la Corte Constitucional.

“Una cosa es discutir una sentencia y otra muy distinta, desconocer la importancia de una institución que tiene la responsabilidad de decirle al pueblo colombiano, particularmente en los momentos de mayor dificultad, cuál es el límite del poder”, afirmó.

El jefe de Estado agregó que la separación de poderes no implica aislamiento entre las instituciones, pero tampoco significa que la colaboración entre las distintas ramas del poder público pueda convertirse en subordinación.

Al dirigirse a los magistrados de la Corte Constitucional, De La Espriella expresó su “respeto absoluto y reconocimiento” y aseguró que mantendrá una posición de respeto frente a sus decisiones, incluso cuando existan desacuerdos.

“Podemos discrepar, pero nunca voy a desconocer sus decisiones, nunca les voy a maltratar, nunca los voy a desdeñar, nunca los voy a desconocer”, sostuvo.

El XXI Encuentro de la Jurisdicción Constitucional continuará este 24 y 25 de septiembre en el Teatro Santander de Bucaramanga, con diferentes paneles y conferencias sobre constitucionalismo comparado, democracia, independencia judicial, derechos sociales y estados de excepción.

La presencia de la Corte Constitucional en Santander tiene, además, un carácter inédito: por primera vez en sus cerca de 35 años de historia, la Sala Plena sesiona en Bucaramanga.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.