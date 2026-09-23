Por: El Espectador

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La primera visita oficial del presidente Abelardo de la Espriella a Santander estuvo marcada por la inauguración de la Edición XXI del Encuentro de Jurisdicción Constitucional, evento organizado por la Corte Constitucional este miércoles 23 de septiembre en la ciudad de Girón. El evento reunió a figuras clave del sector judicial y gubernamental, entre las que se destacaron la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, presidenta de la Corte Constitucional, y el ministro de Justicia, Iván Cancino, quienes participaron en los saludos protocolares previos al discurso presidencial.

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Durante su alocución, De la Espriella subrayó la importancia esencial de la Constitución de Colombia, resaltando que esta debe entenderse como un patrimonio del pueblo. El mandatario enfatizó en el valor de la independencia judicial, la cual, según sus palabras, "no puede entenderse como un privilegio para los jueces sino como una garantía de los ciudadanos que tienen derecho a que sus libertades sean decididas por jueces que actúan sin presiones y con objetividad". Esta declaración puso en primer plano el papel de la justicia como garante de derechos y libertades en el marco de un sistema democrático.

El presidente aprovechó el escenario para reflexionar sobre la colaboración y la separación de poderes en el Estado colombiano. Sostuvo que, aunque en un contexto democrático es normal coincidir o discrepar de algunas decisiones judiciales, esto no debe interpretarse como un aislamiento entre las ramas del poder. De la Espriella precisó que la colaboración entre las distintas ramas no implica subordinación, dejando claro que "una cosa es discutir una sentencia y otra muy distinta desconocer la importancia de una institución que tiene la responsabilidad de decirle al pueblo colombiano en los momentos de mayor dificultad cuál es el límite del poder".

Como cierre de su intervención, De la Espriella dirigió un mensaje directo a los magistrados, comprometiéndose a mantener una relación basada en el respeto. "Nunca les voy a maltratar, nunca los voy a desconocer. Siempre los voy a exaltar porque el alma de la República reside en la sentencia de los jueces de la patria", puntualizó el presidente, reafirmando el rol central de la justicia como columna vertebral de la democracia colombiana.

¿Cuál fue el mensaje principal de Abelardo de la Espriella en el Encuentro de Jurisdicción Constitucional?

El presidente Abelardo de la Espriella subrayó la relevancia de la independencia judicial como pilar fundamental de la democracia y garantía para los ciudadanos, insistiendo en que la separación de poderes debe darse sin aislamiento ni subordinación, y reafirmó su respeto hacia las altas cortes y sus decisiones.

¿Qué significa independencia judicial en el contexto colombiano y cómo la describió el presidente?

La independencia judicial, de acuerdo con De la Espriella, no representa un privilegio exclusivo de los jueces, sino una salvaguarda para que los ciudadanos cuenten con jueces imparciales que tomen decisiones sin influencias externas, asegurando así la protección de los derechos y libertades fundamentales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.