Por: El Espectador

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El proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad avanza de manera significativa y ya muestra resultados concretos. John Milton Rodríguez, encargado del proceso por parte del gobierno, anunció que han logrado recuperar 80.000 millones de pesos colombianos (COP) en tan solo tres semanas. La recuperación de esta suma representa una primera etapa dentro del plan trazado para rescatar un total de 200.000 millones de pesos, cantidad involucrada en la gestión de este ministerio fundado durante la administración de Gustavo Petro. Esta cartera tenía como propósito central contribuir al cierre de las brechas sociales y de desigualdad en Colombia, enfrentando originariamente el reto de abordar las necesidades de poblaciones diversas.

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Según Rodríguez, estos fondos se han recaudado a través de la exhaustiva revisión de contratos y convenios tanto en el Ministerio de la Igualdad como en el Fondo de Cierre de brechas. Esta revisión, de acuerdo con sus declaraciones citadas por El Espectador, no se limita a los recursos financieros, sino que también abarca la recolección y verificación de insumos mobiliarios utilizados por la cartera en su funcionamiento. Lo anterior hace parte de una estrategia integral de fiscalización y saneamiento de los recursos públicos asignados al ministerio.

Estos 80.000 millones recuperados tendrían un destino inmediato en la atención a las víctimas del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. De acuerdo con John Milton Rodríguez, se contemplaría el apoyo dirigido por medio de subsidios a cerca de 24.000 familias damnificadas por la emergencia. El funcionario enfatizó que todo el proceso se está efectuando bajo principios de disciplina y austeridad, mostrando así un compromiso claro con la eficiencia del gasto público en esta fase de liquidación institucional.

En paralelo, la resolución LIQ-00090 emitida el 28 de agosto de 2026 dispuso la supresión de cargos estratégicos en el ministerio, como los viceministerios de la Juventud, la Mujer, Pueblos Étnicos y Campesinos, entre otros. Estas decisiones responden a los recortes de personal y a la suspensión de nuevos contratos y presupuestos, medidas que buscan asegurar la transparencia y la correcta finalización de la gestión anterior. Todo esto ocurre después de que la Corte Constitucional declarara inexequible la creación del ministerio, tras hallar irregularidades en su trámite legislativo y ordenar la anulación de su gestión ante el Congreso de la República.

Por instrucción del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, la liquidación ha acelerado y los recursos del ministerio serán redistribuidos a otras áreas de mayor prioridad. Así, cerca de dos billones de pesos asignados originalmente a esta cartera serán dirigidos hacia otras entidades estatales, en consonancia con las órdenes presidenciales.

¿Cómo avanza la liquidación del Ministerio de la Igualdad y hacia dónde se dirigirán sus recursos?

El proceso de liquidación avanza con la recuperación de 80.000 millones de pesos en tres semanas, gracias a la revisión de contratos y bienes de la entidad, según John Milton Rodríguez. Estos recursos, junto con el presupuesto total del ministerio, serán redirigidos a áreas prioritarias como la atención a víctimas de desastres y otros sectores definidos por el gobierno actual.

¿Por qué se ordenó la supresión del Ministerio de la Igualdad y qué significa su liquidación?

La supresión responde a la declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional, debido a irregularidades en su aprobación legislativa. La liquidación implica desmantelar la estructura, congelar contratos, recuperar bienes y reasignar los recursos a otras entidades estatales, cerrando con ello la operación de la cartera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.