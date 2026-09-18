Por: El Espectador

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El periodista y líder comunitario Julián Hincapié permanece desaparecido desde hace más de una semana en Anorí, Antioquia, según confirmó la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). La alerta se hizo pública la tarde del viernes 18, cuando la fundación emitió un comunicado en el que solicita a las autoridades avanzar en la búsqueda efectiva de Hincapié. De acuerdo con el reporte preliminar de la Flip, la última vez que se tuvo noticia de Hincapié fue el sábado 10 de septiembre, en el mismo municipio donde desempeñaba su trabajo en procesos comunitarios y de defensa de derechos de la región.

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La situación de Hincapié se presenta en un contexto de creciente vulnerabilidad para los periodistas en Antioquia durante el 2026. La Flip documentó en su informe que hasta la fecha se han contabilizado 47 agresiones contra periodistas en este departamento. Entre estas, resaltan 14 que corresponden a amenazas, lo que, según el organismo, confirma el peligro que enfrentan los comunicadores en esa zona del país. Los hechos actuales se suman a una línea de violencia hacia la prensa, intensificada desde mayo, cuando el periodista Mateo Pérez desapareció y posteriormente fue asesinado en el municipio de Briceño. A raíz de estos sucesos, la Flip identificó a Antioquia como el segundo departamento más riesgoso para ejercer el periodismo en Colombia.

La Flip recalcó que sigue documentando rigurosamente el caso de Hincapié y mantiene el seguimiento de los acontecimientos en Anorí. En su comunicado, la fundación pidió una respuesta decidida de las autoridades para esclarecer los hechos y proteger a los comunicadores de la región. Este caso refuerza la preocupación por el deterioro de la situación de seguridad y la garantía de derechos para quienes informan y defienden los derechos humanos en Antioquia.

Para más detalles sobre temas judiciales, de seguridad y derechos humanos en Colombia, El Espectador invita a consultar su sección judicial, fuente de la información y de seguimiento constante de estos hechos.

¿Qué acciones está tomando la Flip frente a la desaparición de Julián Hincapié?

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) está documentando el caso y hace un seguimiento constante a lo sucedido en Anorí. Además, instó públicamente a las autoridades para mantener la búsqueda efectiva de Hincapié y continuar con las labores necesarias hasta esclarecer su desaparición.

¿Por qué Antioquia es considerada una de las regiones más peligrosas para los periodistas en Colombia?

Según la Flip, Antioquia se identifica como la segunda región más peligrosa para el periodismo debido a los numerosos casos de agresiones registrados contra periodistas en 2026, incluyendo amenazas y el asesinato del periodista Mateo Pérez, lo que evidencia un riesgo sostenido para quienes ejercen esta labor en el departamento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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