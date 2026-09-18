Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Chaparral, ubicado en el sur del Tolima, enfrenta una crisis ambiental originada por una serie de incendios forestales que han puesto en grave riesgo al municipio. De acuerdo con el alcalde Helver González, la emergencia se ha intensificado debido a la presencia de cinco incendios activos en la zona durante la última jornada, situación que ha superado la capacidad operativa de los grupos de Bomberos y Defensa Civil locales. La situación se complica cada vez más y la voz de alerta se ha extendido tanto a las autoridades departamentales como nacionales de Gestión del Riesgo para que suministren ayuda con urgencia.

Sigue a PULZO en Discover

Entre los sectores más afectados se encuentra la vereda San Miguel, perteneciente al corregimiento de Amoyá. En este punto, el fuego inició la tarde del día anterior y, según lo expresado por el alcalde González, ha sido imposible controlarlo completamente, lo que refleja la gravedad del fenómeno y las dificultades que enfrentan los equipos de respuesta.

El mandatario, visiblemente preocupado, ha declarado en repetidas ocasiones que la situación es "muy difícil" para Chaparral y que se requiere un apoyo inmediato y real. El llamado incluye la solicitud de ayuda directa de las autoridades encargadas de la Gestión del Riesgo tanto a nivel nacional como departamental, así como a todos los organismos de socorro disponibles. La urgencia se debe a que las condiciones meteorológicas, como las altas temperaturas y los fuertes vientos, están contribuyendo a la propagación de los incendios y a la aparición de nuevos focos, lo que dificulta aún más el control completo de la emergencia.

De acuerdo con las declaraciones de Helver González, la magnitud de la afectación sobre el ecosistema local es evidente y se suma a la preocupación de las comunidades, quienes han solicitado no solo ayuda institucional sino también la dotación inmediata de tres motobombas para apoyar las tareas de extinción de las llamas. "Necesitamos urgente, urgente la ayuda de todos ustedes", enfatizó el mandatario municipal, reflejando el sentimiento de desespero y la gravedad de la situación que vive Chaparral en estos momentos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dificultades enfrenta Chaparral en el control de los incendios forestales?

Chaparral se enfrenta a varios obstáculos significativos para controlar los incendios forestales, entre ellos las altas temperaturas, los fuertes vientos y la existencia de múltiples focos activos. Estas condiciones han hecho que las labores de bomberos y Defensa Civil resulten insuficientes, evidenciando la necesidad de contar con más recursos materiales y apoyo inmediato de las autoridades de Gestión del Riesgo.

¿Qué apoyo ha solicitado la comunidad de Chaparral ante los incendios forestales?

La comunidad y las autoridades de Chaparral han solicitado ayuda urgente de los organismos de socorro y entidades encargadas de la Gestión del Riesgo. En particular, han pedido la entrega de tres motobombas que son esenciales para fortalecer las tareas de extinción de las llamas y proteger tanto el ecosistema como la seguridad local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.