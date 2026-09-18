Por: El Espectador

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A pocas horas de que concluyeran las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso al presidente Abelardo de la Espriella, el Gobierno decidió expedir 15 nuevos decretos enfocados en la gestión de la emergencia derivada del terremoto del pasado 10 de agosto. Según lo anunciado en la tarde del 17 de septiembre, las iniciativas le permiten al Ejecutivo agilizar y flexibilizar los procesos administrativos y contractuales con el fin de responder de manera más eficiente a la crisis en los departamentos más afectados, tal como reportó El Espectador.

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Uno de los puntos centrales de esta batería de medidas se concreta en el decreto 1420 de 2026, que declara la urgencia manifiesta para la contratación directa. Según este decreto, citado por El Espectador, debido a la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, las entidades estatales podrán contratar de manera directa la compra de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras necesarias para enfrentar y superar tanto el sismo como sus réplicas. Todo esto se hará bajo un proceso excepcional, respaldado legalmente por la Ley 80 de 1993, lo que busca eliminar trabas burocráticas y acelerar la atención a las comunidades damnificadas.

De acuerdo con el mismo decreto, las entidades estatales pueden adicionar contratos relacionados con la emergencia sin estar sujetos a los límites normales, siempre y cuando exista una justificación técnica, jurídica y financiera. Además, si se requiere adquirir bienes esenciales, las entidades podrán hacerlo mediante el instrumento de agregación de demanda en grandes superficies, ajustándose al monto máximo permitido para compras menores, como también precisa el texto normativo.

Otra medida relevante es la adición presupuestal de COP 624.000 millones para la emergencia, oficializada en uno de los decretos firmados por el presidente de la Espriella. Así mismo, el decreto 1413 de 2026 establece incentivos temporales para atraer inversiones privadas que ayuden en la reconstrucción y reactivación económica de las regiones más golpeadas. Dichos incentivos varían según el tipo de proyecto y oscilan entre 950.000 Unidades de Valor Tributario (UVT, una referencia fiscal nacional) para turismo, hasta 2,3 millones de UVT para industrias manufactureras y servicios. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo será el encargado de calificar y vigilar estos proyectos, de acuerdo a criterios establecidos en la normativa.

¿Qué facultades extraordinarias tenía el presidente De la Espriella para enfrentar la emergencia?

Durante el periodo posterior al terremoto, el presidente De la Espriella contaba con autorización legal transitoria del Congreso para expedir decretos con fuerza de ley. Estas facultades permitieron adoptar medidas excepcionales, como la contratación directa y la creación de incentivos económicos, enfocadas exclusivamente en atender la crisis derivada del sismo, según documentos citados por El Espectador.

¿Cuáles son los principales incentivos para la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto de 2026?

De acuerdo con el decreto 1413 de 2026, los incentivos temporales buscan atraer inversiones privadas en sectores clave como turismo, agroindustria, construcción, manufacturas y servicios. Los montos de inversión requeridos oscilan entre 950.000 y 2,3 millones de UVT, y los proyectos deberán ser evaluados y aprobados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, conforme a los requisitos técnicos y económicos establecidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.