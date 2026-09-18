Por: El Espectador

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Los pasajeros que habitualmente usan la estación temporal Marly de TransMilenio encontrarán cambios importantes en su operación desde el sábado 19 de septiembre. Según informó TransMilenio, el vagón norte y la pasarela de esta estación tendrán cierres programados durante la noche y la madrugada, debido a las obras que se adelantan en la Línea 1 del Metro de Bogotá. Esta medida busca facilitar el avance en el montaje de las dovelas —estructuras clave del viaducto— sobre la avenida Caracas.

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El cierre parcial tiene horarios definidos para minimizar el impacto en la movilidad de los usuarios. De acuerdo con la información oficial, de lunes a viernes las restricciones aplicarán cada noche entre las 10:00 p. m. y las 4:30 a. m. del día siguiente. Para los fines de semana, la suspensión de acceso se extiende y va desde las 11:59 p. m. del viernes hasta las 4:30 a. m. del lunes. Si el lunes es festivo, el cierre se mantendrá hasta la misma hora del martes.

Es importante resaltar que el cierre solo afecta el vagón norte y la pasarela, sin implicar la suspensión completa de la estación Marly. La decisión responde a las necesidades de la constructora encargada de instalar piezas de gran tamaño y peso en el viaducto que forma parte del recorrido de la primera línea del Metro. Mientras se realizan las maniobras, se recomendó a los usuarios consultar posibles cambios en recorridos y paradas, ya que se pueden presentar modificaciones operativas según la etapa de la obra. Las recomendaciones se pueden verificar en los canales oficiales y en la aplicación TransMiApp.

Las obras de la Línea 1 del Metro muestran una ejecución avanzada, con un progreso general del 82,33 % hasta el 31 de agosto de 2026, según datos suministrados en el texto. El viaducto ya suma 18 de los 24 kilómetros proyectados y la vía férrea doble supera los nueve kilómetros instalados. Entre el 4 y el 11 de septiembre, ya se realizaron pruebas de rodaje de trenes sobre la estructura, utilizando las avenidas Primero de Mayo y Ciudad de Villavicencio, en localidades como Bosa y Kennedy.

Frente a estos cambios y avances, TransMilenio busca mantener informados a los capitalinos para que tomen precauciones al planear sus recorridos, especialmente en los horarios nocturnos y fines de semana mientras continúan las labores sobre la avenida Caracas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se cerrará el vagón norte y la pasarela en la estación Marly por obras del Metro?

El cierre del vagón norte y la pasarela de la estación Marly está programado de lunes a viernes entre las 10:00 p. m. y las 4:30 a. m. del día siguiente. Durante los fines de semana, la restricción comienza a las 11:59 p. m. del viernes y se extiende hasta las 4:30 a. m. del lunes; si el lunes es festivo, hasta las 4:30 a. m. del martes.

¿Cuál es el motivo del cierre parcial en la estación Marly de TransMilenio?

El cierre se debe al izaje e instalación de dovelas, grandes piezas fundamentales para construir el viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá sobre la avenida Caracas. Estas maniobras requieren restringir temporalmente el acceso al vagón norte y la pasarela para garantizar la seguridad y el avance de la obra.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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