Los conductores que transitan por una de las zonas más concurridas de Bogotá tendrán que acostumbrarse a un nuevo cambio en la movilidad. Desde este domingo 20 de septiembre comenzarán a funcionar nuevos semáforos en la glorieta de la calle 63 con carrera 50, una medida que ya despierta preocupación entre algunos usuarios de la vía por el posible aumento de los trancones.

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La intervención fue anunciada por la Secretaría Distrital de Movilidad con el propósito de organizar los flujos de vehículos y facilitar el cruce de peatones y ciclistas. El Distrito sostiene que la nueva semaforización no afectará los tiempos de viaje durante las horas críticas y que permitirá mejorar la seguridad en este punto de Barrios Unidos.

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#Bogotá | Atención, conductores, @SectorMovilidad anunció que a partir del 20 de septiembre será habilitado el nuevo sistema de semaforización en la glorieta de la calle 63 con carrera 50, buscando dar mayor orden en la vía y evitar accidentalidad. Según la entidad, entre 2023… pic.twitter.com/caiHTBQ8lX — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 17, 2026

La decisión tiene como uno de sus principales antecedentes los accidentes registrados en la glorieta. Entre 2023 y 2025, 19 personas resultaron lesionadas en siniestros viales graves ocurridos allí: cinco ciclistas, un peatón, siete motociclistas, dos pasajeros y cuatro conductores.

Además, se trata de un sector con un movimiento importante de peatones y bicicletas. Según el estudio citado por Movilidad, en un día hábil pasan por este punto más de 3.500 ciclistas y cerca de 590 peatones. El 68 % de las 270 personas consultadas aseguró haber presenciado o vivido situaciones de riesgo o conflicto durante sus desplazamientos.

El cambio consiste en instalar semáforos en las salidas de la glorieta, además de señales para peatones y ciclistas. Estos últimos podrán activar botones de demanda para solicitar el paso y cruzar de manera segura.

Sin embargo, la medida también provocó críticas entre conductores. En las reacciones a la publicación de Movilidad aparecen cuestionamientos a la decisión de instalar semáforos en una glorieta, pues algunos usuarios consideran que podría terminar frenando el flujo vehicular y aumentando las filas en una zona que ya registra bastante movimiento.

La calle 63 conecta sectores de Teusaquillo, Barrios Unidos, Chapinero y Engativá, además de permitir el acceso a lugares como el Parque Simón Bolívar, el Parque de los Novios, la Biblioteca Virgilio Barco y el Complejo Acuático. Por eso, el funcionamiento de los nuevos semáforos será seguido de cerca por las autoridades, que anunciaron que harán ajustes si son necesarios.

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Así, desde el 20 de septiembre los conductores tendrán una nueva dinámica en esta concurrida glorieta de Bogotá. La pregunta que queda entre quienes pasan diariamente por allí es si la semaforización conseguirá mejorar la seguridad sin terminar complicando el tránsito.

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