Una particularidad en el calendario de movilidad pondrá a sufrir a un amplio grupo de conductores en Bogotá durante la última semana de agosto y los primeros días de septiembre. Debido a la transición del mes y al sistema de rotación por días pares e impares que rige en la capital colombiana, los vehículos cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0 enfrentarán una severa restricción que les permitirá circular únicamente dos días en toda la semana.

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El fenómeno ocurre por una coincidencia matemática en el calendario. El lunes 31 de agosto corresponde a un día impar del mes, lo que significa que la restricción vial aplica bajo la regla de los días impares, permitiendo la circulación exclusiva de los automóviles con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Al día siguiente, el martes 1 de septiembre, el calendario arranca de nuevo con un número impar (el 1), por lo que la medida se repite exactamente de la misma manera: solo pueden salir a las calles los vehículos del primer bloque.

Esta coincidencia provoca que las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 completen dos jornadas consecutivas de inmovilización obligatoria (lunes y martes), rompiendo el equilibrio habitual de alternancia semanal que suelen tener los propietarios de vehículos particulares en la ciudad.

Para que los ciudadanos puedan planificar sus trayectos y evitar multas impuestas por las autoridades de tránsito, así como la inmovilización de sus automotores, la Secretaría de Movilidad recuerda cómo queda configurado el cronograma exacto para los vehículos particulares de lunes a viernes en el horario habitual de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.:

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Lunes 31 de agosto: pueden rodar las placas 1, 2, 3, 4 y 5 (Día impar).

Martes 1 de septiembre: pueden rodar las placas 1, 2, 3, 4 y 5 (Día impar).

Miércoles 2 de septiembre: pueden rodar las placas 6, 7, 8, 9 y 0 (Día par).

Jueves 3 de septiembre: pueden rodar las placas 1, 2, 3, 4 y 5 (Día impar).

Viernes 4 de septiembre: pueden rodar las placas 6, 7, 8, 9 y 0 (Día par).

En conclusión, mientras que los vehículos del primer bloque (1 al 5) podrán transitar tres días durante este periodo, los terminados en el segundo bloque (6 al 0) verán reducida su movilidad a tan solo el miércoles y el viernes. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para hacer uso de medios alternativos de transporte, como el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), TransMilenio o la bicicleta, con el fin de mitigar los impactos en sus rutinas diarias y evitar sanciones económicas que superan los salarios mínimos diarios legales vigentes si se incumple la norma estipulada en el Código Nacional de Tránsito.

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