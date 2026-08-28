Por: Noticiero 90 minutos

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Este viernes 28 de agosto, en Cali, la medida de Pico y Placa se mantendrá vigente durante su franja habitual de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., restringiendo la circulación de vehículos particulares cuya placa termine en los dígitos 7 y 8. De acuerdo con información publicada por 90 Minutos, esta medida busca aliviar la congestión vial y mejorar la movilidad en la capital del Valle del Cauca, donde la alta demanda vehicular hace especialmente notoria la importancia de una regulación estricta para el tránsito.

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Sin embargo, la situación en la llamada "Zona de Emergencia", ubicada en el sur de la ciudad, es aún más estricta. En este sector, debido a los trabajos de recuperación de la malla vial, el cerco de movilidad opera bajo normativas más severas. Así, desde el 21 de agosto y hasta el 5 de septiembre, la restricción se extiende a cuatro dígitos diarios. Para este viernes, quedan prohibidos de circular, dentro del cuadrante delimitado por la Carrera 66 y la Carrera 36, y entre la Calle 5 y la Calle 10, los vehículos particulares con placas terminadas en 7, 8, 1 y 2.

En este polígono de alta circulación, que abarca puntos neurálgicos como el centro comercial Palmetto Plaza, la Unidad Deportiva Jaime Aparicio y la Universidad Santiago de Cali, así como conexiones clave con vías como la avenida Roosevelt y la calle 9, la restricción continuará vigente incluso el sábado 29 de agosto. Mientras en el resto de la ciudad la medida no aplicará ese día, en la Zona de Emergencia se mantiene y afectará, durante el sábado, a todos los vehículos con placas finalizadas en número impar.

En cuanto a las excepciones, continúan vigentes los permisos para motocicletas, ambulancias, vehículos de atención médica, los vinculados a la fuerza pública (Policía y Ejército) o pertenecientes a entidades oficiales. Según 90 Minutos, también están exentos los automóviles de personas con discapacidad o movilidad reducida y aquellos destinados a tareas de emergencia vial, así como los híbridos, eléctricos y quienes hayan efectuado el pago correspondiente de la Tasa por Congestión.

Estas disposiciones, al prolongarse durante el fin de semana en el sur, demandan que los conductores estén atentos a los horarios y dígitos restringidos para evitar multas y facilitar el avance de las obras. Así se pretende devolver gradualmente la normalidad al flujo vehicular de la ciudad, donde la recuperación de la infraestructura depende en buena medida del cumplimiento ciudadano.

¿Qué placas tienen restricción por Pico y Placa en Cali este viernes 28 de agosto?

De acuerdo con la información suministrada por 90 Minutos, este viernes 28 de agosto la restricción habitual de Pico y Placa en toda la ciudad de Cali aplica para los vehículos particulares cuyas placas terminan en los dígitos 7 y 8. En la Zona de Emergencia del sur, la medida se amplía y tampoco podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2.

¿Quiénes están exentos del Pico y Placa en la Zona de Emergencia de Cali?

Según lo publicado por 90 Minutos, están exentos de la medida de Pico y Placa las motocicletas, ambulancias, vehículos de atención médica, automotores oficiales, los pertenecientes a la fuerza pública, personas con discapacidad, vehículos dedicados a emergencias viales, híbridos, eléctricos y quienes hayan pagado la Tasa por Congestión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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