Por: Portal Bogotá

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En el contexto de la reincorporación social de las mujeres excombatientes, el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ destaca como un espacio en el que estas mujeres, firmantes del acuerdo de paz entre las FARC y el Estado colombiano, han desempeñado un papel activo en la revisión de las políticas y acciones de reincorporación que el Distrito implementa. Según la información proporcionada por Bogotá.gov.co, ellas participan compartiendo sus experiencias y dificultades, así como proponiendo mejoras para asegurar que las respuestas institucionales se ajusten a sus realidades y necesidades específicas como mujeres.

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Este proceso se fundamenta en el Plan de Género diseñado para las mujeres en proceso de reincorporación, construido en 2025 gracias a la incidencia directa de las firmantes de paz y la asistencia técnica de la Secretaría Distrital de la Mujer. Durante la construcción del plan, las mujeres identificaron necesidades prioritarias, se fortalecieron en temas de planeación y desarrollaron propuestas vinculadas con ocho derechos contemplados en la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género.

Actualmente, el Plan de Género ya está integrado en la ruta de reincorporación de Bogotá. De las 55 actividades definidas en el Plan Operativo de Reincorporación, 32 corresponden a las iniciativas formuladas por las mujeres firmantes, que abarcan participación ciudadana, reintegración económica, comunitaria y social. El paso siguiente está enfocado en lograr que estas acciones se reflejen en cambios reales en la atención institucional a las mujeres firmantes, para lo cual los equipos distritales revisan cómo adaptar e incorporar el enfoque de género, determinar los aspectos que deben fortalecer y qué ajustes implementar.

El acompañamiento de la Secretaría Distrital de la Mujer en este proceso implica suministrar herramientas sobre derechos de las mujeres, el enfoque de género y la Política Pública pertinente, con el objetivo de que las entidades no solo conozcan los conceptos, sino que los apliquen en la formulación de respuestas cada vez más pertinentes y concretas. Además, las firmantes de paz participan activamente, retroalimentando y contrastando las propuestas sectoriales con su experiencia propia, para que el proceso mantenga coherencia con la realidad que viven.

Esta labor continúa y la próxima etapa estará orientada a transformar los aprendizajes en compromisos y acciones con enfoque de género, lo que buscará consolidar y fortalecer la reincorporación efectiva de las mujeres firmantes de paz en Bogotá, con el liderazgo de la Secretaría Distrital de la Mujer, la Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación y las propias mujeres involucradas.

¿Cómo beneficia el Plan de Género a las mujeres firmantes de paz en Bogotá?

El Plan de Género formulado por las mujeres firmantes de paz permite que sus necesidades y propuestas sean consideradas de forma directa en las políticas de reincorporación. Según Bogotá.gov.co, gracias a esta herramienta, muchas de las medidas adoptadas en la ciudad incorporan la perspectiva de género, lo que facilita una respuesta más efectiva y ajustada a la realidad de las mujeres que atraviesan por este proceso.

¿Qué implica la reincorporación social y económica para las mujeres firmantes de paz?

La reincorporación social y económica es el proceso mediante el cual las mujeres excombatientes se integran nuevamente a la sociedad y acceden a oportunidades laborales, participación comunitaria y bienestar social. En el marco del plan presentado por el Distrito, implica ofrecer herramientas, acompañamiento y ajustes institucionales que garanticen el respeto de sus derechos, así como fortalecer la equidad de género en la atención a quienes han firmado la paz.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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