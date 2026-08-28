Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) impulsa una nueva etapa en la investigación y la evaluación de la educación en Bogotá. Según la convocatoria publicada el 14 de agosto, el IDEP dio a conocer la lista preliminar de seleccionados para desempeñarse como pares evaluadores externos y jurados expertos. Este proceso, parte esencial de la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, busca fortalecer la calidad educativa en los colegios oficiales de la capital colombiana, en coordinación con la Secretaría de Educación del Distrito (SED).

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El listado preliminar es producto de la revisión de los requisitos habilitantes establecidos en la convocatoria. Esta publicación marca el inicio de un período clave, en el que los participantes podrán presentar observaciones sobre la lista el 25 de agosto de 2026. El IDEP dará respuesta a estas observaciones el 26 de agosto de 2026 y, finalmente, la lista definitiva de seleccionados será publicada el 27 de agosto de 2026. Solo después de responder a todas las observaciones y aclaraciones, se confirmará el grupo oficial conformado por 12 pares evaluadores externos y 5 jurados expertos, quienes integrarán la Comisión Evaluadora Externa. Estos expertos serán contratados para examinar los colegios oficiales involucrados en la acreditación en calidad educativa.

Es importante resaltar que, según lo anunciado por el IDEP, la simple participación en la convocatoria, así como la verificación del cumplimiento de requisitos, no otorga ningún derecho adquirido ni garantiza una contratación. El IDEP aclara que este proceso implica únicamente la selección final entre quienes hayan cumplido con los criterios y demuestra transparencia en todos sus pasos. Además, la convocatoria está orientada a personas con experiencia comprobable en el sector educativo, en procesos pedagógicos y con rigurosidad metodológica, de modo que la evaluación de la calidad educativa mantenga los más altos estándares.

Este proceso se enmarca en las políticas de mejoramiento continuo de la educación pública de Bogotá y resalta la importancia del conocimiento especializado para respaldar los avances en pedagogía y calidad escolar, según lo reportado por el IDEP. La información oficial y cada uno de los pasos del proceso se encuentran disponibles en los canales institucionales del IDEP, fortaleciendo así la transparencia y el acceso a la información para toda la comunidad educativa.

¿Quiénes pueden participar como pares evaluadores y jurados expertos en la convocatoria del IDEP?

La convocatoria del IDEP está dirigida a personas con experiencia en el sector educativo, en procesos pedagógicos y con un enfoque metodológico riguroso. Solo quienes cumplan con estos requisitos pueden postularse como pares evaluadores o jurados expertos en el marco de la evaluación externa para la acreditación en calidad educativa de colegios oficiales de Bogotá.

¿Qué significa el proceso de acreditación en calidad educativa de la Secretaría de Educación del Distrito?

El proceso de acreditación en calidad educativa de la Secretaría de Educación del Distrito consiste en la evaluación externa de los colegios oficiales para medir y certificar sus estándares académicos, pedagógicos y de gestión. De acuerdo con el IDEP, este proceso busca promover la mejora continua y garantizar altos niveles de calidad en el sistema educativo distrital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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