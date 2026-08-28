Por: Portal Bogotá

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El Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en Bogotá-Región experimentará a partir del sábado 29 de agosto de 2026 una serie de importantes cambios en sus rutas de TransMilenio, especialmente en la autopista Sur, dirigidos a mejorar la experiencia de quienes utilizan este sistema tanto en el sur de Bogotá como en el municipio vecino de Soacha. De acuerdo con la información proporcionada por TransMilenio, la principal novedad consiste en la puesta en marcha de dos nuevos servicios, el K53 y el G53, que establecerán una conexión directa entre el Portal Sur – JFK Cooperativa Financiera y el Portal El Dorado – CC Nuestro Bogotá, evitando así la necesidad de transbordos para los usuarios de este corredor.

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Estos ajustes obedecen a análisis técnicos realizados sobre el flujo operativo de la zona para ofrecer recorridos más directos, optimizar las conexiones y reducir los tiempos de viaje. Así lo afirmó Natalia Otero, directora de Experiencia e Información al Usuario de TransMilenio, quien señaló que el compromiso de la entidad es escuchar y ajustar la operación para brindar un servicio "más claro, eficiente y útil para la ciudadanía".

En cuanto a los nuevos servicios, el K53 estará disponible de lunes a sábado entre las 5:00 a. m. y 9:00 a. m., mientras que el G53 operará de lunes a viernes de 3:30 p.m. a 8:30 p.m. y sábados de 12:00 p. m. a 5:00 p.m. Ambos servicios realizarán paradas en estaciones clave de la ciudad, como Portal El Dorado, Av. Rojas, CAN, Ciudad Universitaria, CAD, Santa Isabel, Venecia, Madelena y Portal Sur, entre otras. Esto representa una alternativa de movilidad relevante para usuarios de la autopista Sur, la avenida NQS y la calle 26.

Asimismo, una modificación importante es el cambio de nomenclatura para los servicios que se extienden más allá del Portal Sur hacia Soacha. Desde el 29 de agosto, estos servicios serán identificados con la letra “S”, de modo que rutas como G41, G42 o G43 pasarán a denominarse S41, S42 y S43, respectivamente. Este ajuste busca que los usuarios identifiquen con mayor facilidad las rutas hacia Soacha, contribuyendo a una mejor orientación dentro del sistema.

También se anuncia una reconfiguración en las paradas de la ruta K43–S43, eliminando algunas estaciones y sumando nuevas, además de modificar el horario del servicio S48 – E48 para ajustarse a la demanda de los viajeros.

Con estas variaciones, TransMilenio espera mejorar significativamente la conexión entre el sur de Bogotá y Soacha, con recorridos más sencillos y eficientes, respondiendo a la alta demanda del corredor.

¿Qué cambios específicos se implementan en las rutas de TransMilenio hacia Soacha y el occidente de Bogotá?

Los principales cambios incluyen la creación de los servicios K53 y G53, que conectan directamente el Portal Sur y el Portal El Dorado sin transbordos, así como la modificación de la nomenclatura a la letra “S” para identificar las rutas que llegan a Soacha. Además, se ajustan paradas y horarios para mejorar la conexión y la experiencia de viaje.

¿Cómo beneficia la nueva nomenclatura “S” en las rutas de TransMilenio a los usuarios de Soacha?

La identificación de los servicios hacia Soacha con la letra “S” facilita a los usuarios reconocer de manera más simple y rápida qué rutas llegan a este municipio, permitiendo así una mejor orientación y elección del trayecto más adecuado para su destino desde el Portal Sur.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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