Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Abelardo de la Espriella comunicó el 28 de agosto una medida contundente frente a la situación crítica en San Luis, Tolima: una recompensa de $1.000 millones por información que conduzca a la captura de dos cabecillas clave, conocidos como alias ‘Yamaha’ y alias ‘Amazonas’. El anuncio se realizó durante un Puesto de Mando Unificado, en respuesta a la emergencia generada por los incendios forestales que afectan a la región. De acuerdo con la declaración presidencial recogida en el mismo evento, se atribuye a estos individuos la pertenencia al frente ‘Gerónimo Galeano’, que el Gobierno relaciona con el Estado Mayor Central, estructura bajo el control de alias ‘Iván Mordisco’.

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Los principales señalados, según la información oficial presentada en la visita del jefe de Estado, son Andrés Carambás, identificado como alias ‘Yamaha’ o ‘Iván’, y Florentino Boyocué, nombrado como alias ‘Leonel’ o ‘Amazonas’. La recompensa ofrecida es de $500 millones por cada uno, con el objetivo de incentivar la entrega de datos confiables que permitan su localización y posterior captura. De la Espriella enfatizó ante las autoridades la operatividad de estos grupos armados, advirtiendo que estarían instrumentalizando la emergencia de los incendios para perpetrar actos terroristas y ataques con drones, especialmente en la región sur del Tolima. La situación incrementa la preocupación ciudadana, ya que estos ataques se presentan en un momento de vulnerabilidad para la población local.

El mandatario fue enfático al dirigir una advertencia severa contra quienes integran las referidas estructuras, manifestando: “Se les acabó la fiesta. No vamos a permitir que incendien nuestra tierra ni que aprovechen el sufrimiento de los tolimenses para expandir el terror”. Este aumento en la recompensa duplica y supera ampliamente los $100 millones que la Gobernación del Tolima había anunciado a principios de agosto por información sobre los mismos individuos y sobre alias ‘Darwin’. Paralelo a esta medida, el Gobierno dispuso una suma adicional de hasta $50 millones por cualquier dato que facilite la captura de los responsables de provocar los incendios forestales de manera intencionada.

¿Quiénes son alias ‘Yamaha’ y alias ‘Amazonas’, buscados por el Gobierno en Tolima?

Alias ‘Yamaha’ o ‘Iván’, identificado como Andrés Carambás, y alias ‘Leonel’ o ‘Amazonas’, Florentino Boyocué, son cabecillas señalados de pertenecer al frente ‘Gerónimo Galeano’. Según lo presentado en la visita presidencial, este grupo responde a la estructura del Estado Mayor Central liderada por alias ‘Iván Mordisco’.

¿Por qué el Gobierno aumentó la recompensa por información sobre estos cabecillas?

El aumento de la recompensa a $1.000 millones, de acuerdo con el anuncio de Abelardo de la Espriella, obedece a la gravedad de la situación en Tolima, donde estos cabecillas son acusados de aprovechar la emergencia de incendios forestales para cometer actos terroristas y ataques con drones en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.