Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

La historia de Nilvia Montoya y Cruz Arcángel Villada Muñoz es un testimonio conmovedor sobre la búsqueda incansable y el dolor de la ausencia en medio del conflicto armado colombiano. Todo comenzó en agosto de 1998, un mes en el que Nilvia y Cruz, con apenas 15 días de nacida su hijo, salieron a registrarlo. Ese mismo lunes, hombres armados arribaron a la finca familiar y se llevaron a Cruz, sumiendo a Nilvia y su familia en una incertidumbre que se extendería por casi treinta años, según lo narra El Diario.

Sigue a PULZO en Discover

Nilvia nunca dejó de buscar a su ser querido. Aunque se presume que Cruz murió en el año 2000, la ausencia y el silencio alrededor del caso nunca se rompieron hasta décadas después. La familia, acosada por el miedo de posibles represalias de los grupos armados que controlaban la zona, debió desplazarse y refugiarse en diversos municipios como Pereira, Manizales, Riosucio y Anserma. El tiempo transcurrido solo reforzó la esperanza de encontrarlo y el dolor de no saber su destino. Sandra García Calvo, hermana de crianza de Nilvia, relata cómo, en la búsqueda desesperada, llegaron incluso a confundir rostros ajenos con el de Cruz en la calle, una muestra de la intensidad emocional y psicológica que acompaña a las víctimas de desaparición forzada.

Finalmente, la familia decidió acudir a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), una entidad creada para localizar a quienes han desaparecido en el contexto del conflicto armado. En mayo de 2024, gracias al apoyo de la Corporación Humanitaria Reencuentros, se organizaron espacios colectivos donde se reunieron testimonios de familiares, habitantes del territorio y excombatientes. Después de seis meses de trabajo y del aporte de distintas personas, lograron identificar un sitio de interés forense. Este proceso, calificado por Juliana Damelines, investigadora de la UBPD en Risaralda, como “un trabajo de hormiga”, implicó retos geográficos extremos hasta que, en diciembre de 2024, localizaron el cuerpo de Cruz Arcángel en la selva, en el límite entre Risaralda y Chocó.

La recuperación y entrega digna del cuerpo marcó el cierre de una etapa dolorosa para la familia, que pudo finalmente despedirse en el cementerio de Quinchía. Nilvia resume el sentimiento de ese reencuentro con el cuerpo de Cruz: una alegría atravesada por la tristeza, la certeza de tenerlo por fin de regreso, después de tantos años de espera y búsqueda.

¿Cómo fue la búsqueda de Cruz Arcángel Villada Muñoz tras su desaparición en 1998?

La búsqueda de Cruz Arcángel Villada Muñoz comenzó con la persistencia de su familia, especialmente de Nilvia Montoya, quien nunca dejó de intentar hallarlo. Se vieron obligados a desplazarse de su hogar y recorrer distintas ciudades. Finalmente, recurrieron a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y a la Corporación Humanitaria Reencuentros. A través de reuniones y el cruce de múltiples testimonios lograron ubicar el posible sitio de su cuerpo, que fue recuperado en diciembre de 2024.

¿Qué hace la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en Colombia?

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) es una entidad creada con el propósito de buscar y localizar a personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado colombiano. Su labor incluye la recolección de testimonios, la coordinación de búsquedas colectivas y la entrega digna de los restos hallados a sus familiares, como ocurrió en el caso de Cruz Arcángel Villada Muñoz.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.