Por: Noticiero 90 minutos

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La Dirección General Marítima (DIMAR), a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP), emitió recientemente un aviso urgente dirigido a las comunidades costeras de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Según el comunicado oficial, se espera un incremento notable y paulatino en el nivel del mar en el litoral Pacífico colombiano, fenómeno que tendrá lugar entre el jueves 27 de agosto y el viernes 4 de septiembre de 2026. El origen de ese comportamiento atípico en las aguas marinas está directamente relacionado con el tránsito hacia la fase de luna llena, un evento astronómico que activa las denominadas mareas de sizigia o “puja”.

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Durante la sizigia, las fuerzas gravitacionales de la luna y el sol se sincronizan, lo que produce oscilaciones mucho más marcadas en el nivel del mar: tanto ascensos como descensos del agua se vuelven más extremos. De acuerdo con DIMAR, este fenómeno incrementa el riesgo de inundaciones costeras, especialmente en puntos históricamente vulnerables como Bahía Solano, Guapi, Juanchaco (Buenaventura) y Tumaco. El análisis realizado por el equipo cartográfico y meteorológico ubica la jornada de mayor impacto el lunes 31 de agosto de 2026, día en el que se prevé que las cotas máximas de mar se alcancen durante la madrugada.

Los horarios y valores previstos para ese día son contundentes: Buenaventura presentará la situación más crítica, con un nivel de 4,67 metros estimado hacia las 5:56 a. m.; Bahía Solano llegará a 3,91 metros a las 5:28 a. m.; mientras que Tumaco experimentará altamar de 3,78 metros a las 5:41 a. m. Sin embargo, la alerta se extiende también al periodo de marea descendente o vaciante, cuando las corrientes de retorno representan peligro para la navegación de embarcaciones pequeñas, actividades pesqueras artesanales y cualquier práctica recreativa cerca de las playas.

Frente a esta situación, DIMAR y el CCCP exhortaron a comunidades locales, gremios marítimos, sociedades portuarias, comerciantes y turistas a desplegar medidas preventivas de autocuidado y seguir con rigor las indicaciones de las capitanías de puerto. La autoridad recalcó que mantendrá un monitoreo constante sobre la evolución de la marea de sizigia y publicará boletines oficiales ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas u oceánicas. Los reportes meteomarinos oficiales pueden consultarse en los portales digitales de DIMAR y del CCCP.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué ocurren las mareas de sizigia y cómo afectan al litoral Pacífico colombiano?

Las mareas de sizigia ocurren cuando la luna y el sol se alinean durante las fases de luna llena o nueva, lo que intensifica las fuerzas gravitacionales y genera oscilaciones atípicas en el nivel del mar. Este efecto puede causar tanto inundaciones como corrientes peligrosas, elevando el riesgo para las comunidades costeras del Pacífico colombiano, según el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico.

¿Cuáles son las recomendaciones de DIMAR para enfrentar el aumento del nivel del mar?

DIMAR recomienda a todas las comunidades y agencias vinculadas al entorno marítimo atender cuidadosamente las directrices de seguridad que emitan las capitanías de puerto y demás autoridades locales. Estas medidas buscan reducir el riesgo de pérdidas humanas o materiales durante los eventos de marea alta y vaciante, especialmente en zonas vulnerables como Buenaventura, Bahía Solano y Tumaco.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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