Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La noche del jueves 27 de agosto se vivió una nueva jornada de violencia en Honda, al norte del departamento del Tolima, donde un hombre perdió la vida tras ser atacado en las inmediaciones de la Cuesta de Piedra, una zona céntrica del municipio. Según relataron habitantes del sector, el ambiente en la población se tornó tenso cuando se escucharon varios disparos, despertando la preocupación entre quienes residen en los alrededores. Minutos después de estos impactos de arma de fuego, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en el mismo lugar.

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De acuerdo con testimonios recogidos entre los residentes, existe la sospecha de que la víctima sería un joven que podría tratarse del hijo de un comerciante bastante conocido en Honda, quien falleció meses atrás como consecuencia de un accidente de tránsito en la vía que conecta a La Dorada con Honda. Cabe resaltar que esta versión ha sido compartida de manera preliminar por algunos vecinos, pero hasta el momento la información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades. Por eso, no se puede asegurar la identidad de la persona fallecida sin esperar los informes formales por parte de los entes responsables.

El comerciante mencionado por la comunidad era conocido como ‘Chulo’, propietario de un negocio especializado en motocicletas y con un amplio reconocimiento local. Su pérdida había causado ya un fuerte impacto en la comunidad, incrementando el desconcierto ante esta nueva tragedia que podría estar relacionada con su familia, aunque, insistimos, esto aún no ha sido corroborado de forma institucional.

Tras el homicidio, los organismos encargados comenzaron a desarrollar las primeras diligencias para identificar plenamente a la víctima, así como para establecer el contexto y las circunstancias exactas en las que se perpetró el ataque. Por ahora, no existen detalles oficiales sobre los responsables ni acerca de los móviles de este hecho. Como han indicado las autoridades, la investigación sigue en marcha para esclarecer lo sucedido y determinar quiénes estarían implicados en este delito.

La comunidad de Honda permanece a la espera de mayores esclarecimientos y de acciones concretas que permitan recuperar la sensación de seguridad en la zona.

¿Quién era el comerciante conocido como ‘Chulo’ en Honda Tolima?

De acuerdo con la información suministrada por habitantes del municipio, ‘Chulo’ era el propietario de un establecimiento relacionado con motocicletas y contaba con reconocimiento entre los pobladores de Honda, Tolima. Tras su fallecimiento en un accidente de tránsito, la comunidad sigue recordando su figura y lamentando las consecuencias de los hechos violentos recientes que podrían estar relacionados con su familia, aunque las autoridades aún no han confirmado este parentesco.

¿Qué información han confirmado las autoridades sobre el homicidio en Honda?

Hasta el momento, las autoridades de Honda han iniciado las labores de identificación de la víctima y el esclarecimiento del ataque ocurrido en la Cuesta de Piedra. No se han dado a conocer detalles oficiales acerca de la identidad de la persona fallecida, los responsables o los motivos del homicidio. Las investigaciones continúan mientras la comunidad espera información oficial y resultados concretos del proceso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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