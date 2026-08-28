Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El caso del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha dado un giro significativo, luego de que surgieran dudas sobre una posible infiltración en su esquema de seguridad. La sospecha fue presentada por su viuda, María Claudia Tarazona, quien ha señalado públicamente la necesidad de indagar si miembros de dicho equipo pudieron haber colaborado o facilitado información clave a los responsables del atentado que terminó con la vida del político. Estas declaraciones fueron hechas en entrevista con Noticias RCN, donde Tarazona expresó que desde el inicio del proceso investigativo percibió posibles irregularidades en el manejo de la información del esquema de protección.

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Las investigaciones están a cargo de la Fiscalía General de la Nación, que analiza si existen conexiones entre los escoltas asignados a Uribe Turbay y personas ligadas a la red criminal que habría planeado el homicidio. Noticias RCN reveló que uno de los principales elementos considerados en la investigación es el rastreo de teléfonos móviles. De acuerdo con lo informado, la revisión de las antenas de telefonía móvil permitió ubicar a dos miembros del equipo de seguridad en sitios donde también habría estado presente Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’. Este hombre es identificado como uno de los presuntos artífices del crimen.

El registro más relevante, según la información divulgada, corresponde al 29 de enero de 2025, cuando los datos de ubicación situaron a estas personas en la zona de Modelia, en Bogotá, así como en las inmediaciones del Congreso. Estos hallazgos han llevado a los investigadores a indagar si existió contacto directo entre los escoltas y los señalados como responsables del asesinato.

Por otra parte, María Claudia Tarazona ha puesto en duda movimientos de bienes económicos de uno de los escoltas después del crimen, sugiriendo un incremento patrimonial que ella considera relevante para el esclarecimiento de los hechos. Además, Tarazona mencionó que había solicitado previamente cambios en las medidas de seguridad para su familia y pidió acciones urgentes frente a las recientes revelaciones. Posteriormente, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció una renovación en el esquema de protección de la familia.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación, cuyo objetivo será confirmar o descartar la infiltración del esquema de seguridad y definir las posibles responsabilidades individuales de los involucrados, con base en las pruebas recolectadas hasta el momento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se investiga una posible infiltración en el esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay?

La investigación sobre una posible infiltración dentro del esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay surge a raíz de denuncias públicas hechas por la viuda del senador, María Claudia Tarazona. Ella sostiene que existen elementos que apuntarían a la colaboración de algunos de los escoltas, entre ellos el rastreo de teléfonos móviles que ubican a integrantes del esquema en los mismos lugares donde habría estado uno de los presuntos responsables del crimen, y un incremento en el patrimonio de un escolta después del asesinato.

¿Qué acciones ha tomado el Gobierno tras las denuncias sobre el esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay?

Después de la presión pública ejercida por María Claudia Tarazona, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció la renovación del esquema de protección para la familia de Miguel Uribe Turbay. Esta decisión se tomó luego de que la viuda exigiera medidas más estrictas para salvaguardar la seguridad de su núcleo familiar tras conocer los posibles indicios de irregularidades en el equipo de protección.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.