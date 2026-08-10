Las personas en Colombia siguen en luto y luchando, luego del lamentable terremoto de 7,4 que vivió durante la mañana de este lunes 10 de agosto. Una de las familias afectadas fue la de la presentadora Rossy Lemos, de Noticias RCN, quien evidenció cómo la calamidad pública tocó la puerta de su casa.

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La periodista publicó un video que mostró la magnitud de los daños en su vivienda en Quibdó, Chocó, departamento donde fue el epicentro, en San José del Palmar. Las imágenes muestran el techo del inmueble caído y varias grietas en las paredes, además de numerosos objetos personales regados por el piso.

La comunicadora aclaró que sus seres queridos no resultaron heridos, pero no ocultó su angustia por las personas que han tenido daños materiales o, en el peor de los casos, han perdido familiares en esta tragedia.

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“Qué duro ver las consecuencias de un temblor así. Los míos están bien, pero hoy pienso especialmente en quienes resultaron afectados. Que Dios proteja a cada familia”, dijo Lemos a través de su cuenta de Instagram.

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Varios colegas y seguidores de la presentadora chocoana lamentaron el difícil momento que ella y sus allegados están atravesando, y le enviaron fortaleza para atravesar esta situación. Así mismo, le dejaron saber que lo importante es que su círculo resultó bien.

“Lo siento mucho”, le dijo Melissa Martínez, mientras que Rocío Rodríguez, de Caracol, le escribió: “Mi Rossy, por fortuna los tuyos están bien. Lamento lo de la casita”.

¿Qué se sabe del terremoto en Colombia hoy 10 de agosto de 2026?

El sismo se sintió sobre las 7:30 de la mañana de este lunes, impactando a varias regiones y hasta a países vecinos como Perú o Ecuador. El epicentro fue en Chocó, donde hubo víctimas fatales.

La emergencia también tuvo graves estragos en ciudades como Pereira, Manizales, Armenia o Cali. Allí colapsaron numerosas edificaciones y varias personas quedaron atrapadas, además de la lamentable cifra de fallecidos que ha crecido.

En su intervención, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que, sobre las 12:30 de la tarde, había 111 fallecidos por esta trágica calamidad. También hay más de 80 heridos.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.