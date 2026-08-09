Por: EL PILON SA

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Darío Pavajeau Molina, nacido el miércoles 21 de mayo de 1941 y fallecido el sábado primero de agosto de 2026, fue una figura fundamental del folclor vallenato y la vida social de Valledupar, dejando resonar sus huellas durante 85 años llenos de amistades, música y tradición. Su legado, recogido por Juan Rincón Vanegas, se extiende entre recuerdos de parrandas interminables, cantos de gallos, versos y la hospitalidad con la que abrió las puertas de su hogar a figuras que iban desde presidentes de la República hasta reconocidas personalidades nacionales.

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La vida de Darío estuvo marcada por la música vallenata, contexto en el que Rafael Escalona, destacado compositor vallenato, lo nombró en 2009 como "el Darío de los vallenatos y de los forasteros que pisan Valledupar", comparándolo incluso, en nobleza, con Darío el Grande de Asia Menor. Esta conexión con la música se remonta a sus raíces familiares: su padre, Roberto Pavajeau Monsalvo, fue protagonista de la canción ‘El perro de Pavajeau’ compuesta por Escalona en 1944 y grabada por músicos de la talla de Guillermo Buitrago y Alejo Durán. La canción narra la singular historia de ‘Cupido’ o ‘Mayor Blanco’, un perro traído de Patillal y nombrado así por su bravura.

Sobre Darío, el propio Gustavo Gutiérrez Cabello, cantautor, destacó su empeño por hacer escuchar el vallenato tradicional en Valledupar y su generosidad con los músicos del género. Darío está inmortalizado también en canciones como ‘Aquella guitarra’, interpretada por El Binomio de Oro, que evoca la nostalgia por las costumbres perdidas y menciona su nombre en uno de sus versos.

Más allá de la música, Darío fue un apasionado de las peleas de gallos, apoyando la creación del Coliseo gallístico Miguel Yaneth en Valledupar, lugar central durante el Festival de la Leyenda Vallenata. Esta faceta inspiró la canción ‘Los gallos de Pavajeau’, con letra de Daniel Samper Pizano y música de Adolfo Pacheco, una historia llena de humor y tradición.

Su impacto en el folclor fue reconocido en 2011 cuando recibió la distinción Consuelo Araujonoguera, ‘La Pilonera Mayor’, de manos del presidente Juan Manuel Santos y del presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. En su despedida, Efraín Quintero Molina sintetizó el sentir colectivo al definirlo como “el faro en noches de tormenta, el amigo indefectible”, subrayando el valor de su amistad y honestidad. Con su partida, Valledupar perdió a un guardián de sus tradiciones, pero la memoria colectiva mantiene viva su herencia, entre acordes de acordeón y relatos de amistad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el vínculo de Darío Pavajeau Molina con el folclor vallenato?

De acuerdo con testimonios citados, Darío Pavajeau Molina fue reconocido como un guardián del folclor vallenato, anfitrión de parrandas y benefactor de músicos. Además, fue inspiración y personaje en diversas canciones tradicionales de Valledupar, recibiendo incluso distinciones oficiales por su enorme aporte cultural y social, como la distinción Consuelo Araujonoguera entregada por la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata.

¿Por qué la canción ‘El perro de Pavajeau’ es significativa en la historia de Darío Pavajeau Molina?

‘El perro de Pavajeau’, compuesta por Rafael Escalona en 1944 y dedicada al padre de Darío, representa la conexión familiar de los Pavajeau con los orígenes del vallenato. La canción, grabada por músicos icónicos como Guillermo Buitrago y Alejo Durán, inmortaliza una historia familiar y destaca el lugar de su familia dentro de la tradición musical de Valledupar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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