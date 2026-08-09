El humorista José Manuel Castellón, conocido artísticamente como ‘Joselo’, cerró un ciclo de 15 años en ‘Sábados felices’, programa en el que se convirtió en uno de los rostros reconocidos del humor colombiano.

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La despedida quedó registrada en un video publicado por las redes sociales del programa, en el que se ve al comediante visiblemente emocionado mientras recibe un reconocimiento por sus años de trabajo y una inesperada visita de su esposa y sus hijos.

‘Joselo’ llegó al programa de Caracol en 2011, después de una carrera que ya tenía varios años de trayectoria en la televisión y la radio regional. En abril de 2026 recordó que su llegada a ‘Sábados felices’ se produjo después de una invitación del programa y que, tras varias apariciones, terminó convirtiéndose en el representante de la Costa Caribe dentro del elenco.

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‘Joselo’ no sabía que su familia estaría en la despedida

Uno de los momentos más emotivos del video ocurrió cuando Humberto Rodríguez, ‘el Gato’, reveló que ‘Joselo’ no sabía que su esposa, Joha, y sus hijos habían llegado para acompañarlo en ese momento.

“Joselo no sabía que Joha estaba acá”, explicó el presentador mientras mostraba el encuentro familiar.

La sorpresa hizo que el humorista se quebrara emocionalmente. Rodríguez también hizo referencia a los hijos de ‘Joselo’, a quienes llamó cariñosamente los ‘Joselitos’, debido a que ambos llevan el nombre José.

En medio de la emoción, el presentador mostró además una placa entregada al humorista como recuerdo de su paso por el programa.

El reconocimiento tenía una frase sencilla pero significativa: “José Manuel Castellón, Joselo, 15 años de risas, ‘Sábados felices’”.

Rodríguez aprovechó ese momento para señalar que, aunque la placa serviría para recordar esta etapa, el recuerdo de Joselo permanecería en quienes compartieron con él durante esos años.

La despedida, sin embargo, estuvo lejos de ser un momento de humor. El propio presentador la describió como un “mercado de lágrimas” por la emoción que se vivió en el estudio.

Esposa de ‘Joselo’ le dedicó unas palabras que lo hicieron emocionar

Después de la sorpresa, Joha, esposa de ‘Joselo’, tomó la palabra para dedicarle unas palabras frente a quienes estaban presentes. La mujer destacó no solamente la faceta artística del humorista, sino también su papel dentro de la familia.

Aseguró que en su casa él es incluso “más humorista” que frente al público y lo describió como un excelente papá y esposo. También aprovechó para agradecer al canal por los 15 años que, según sus palabras, representaron una bendición para su familia.

“Te amamos, mi amor, te bendecimos, estamos orgullosos de ti”, expresó durante la despedida.

El mensaje llevó la conversación más allá de los escenarios y mostró una faceta personal del humorista que pocas veces aparece cuando está interpretando a sus personajes.

‘Joselo’, que durante años ha construido su carrera alrededor de la risa y la improvisación, terminó recibiendo un homenaje en el que el protagonista fue precisamente la emoción.

Hijos de ‘Joselo’ también le agradecieron por su papel como padre

Los hijos de ‘Joselo’ también participaron en el homenaje y aprovecharon el momento para agradecerle por el papel que ha desempeñado como padre.

En sus palabras destacaron que siempre ha estado presente para orientarlos y acompañarlos, además de enseñarles a mantenerse agarrados de la mano de Dios.

También resaltaron que los ha cuidado, consentido y corregido cuando ha sido necesario, y que siempre los ha aceptado tal como son. Uno de ellos resumió el reconocimiento familiar destacando las diferentes facetas de su padre: “Ha sido un buen esposo, ha sido un buen padre, ha sido un buen humorista”.

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