La muerte de Alfonso Lizarazo ha provocado múltiples reacciones entre quienes compartieron con él durante décadas en Sábados Felices. Uno de los mensajes más emotivos fue el del humorista Juan Ricardo Lozano, conocido como ‘Alerta’, quien aseguró que el fallecido presentador cambió su vida y la de su familia.

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En entrevista con ‘La Luciérnaga’, de Caracol Radio, el comediante recordó cómo conoció a Lizarazo cuando participó en el concurso del programa en 1991, año en el que consiguió un lugar dentro del elenco.

‘Alerta’ recordó cómo Alfonso Lizarazo le dio la oportunidad en Sábados Felices

El humorista explicó que llegó al programa con una propuesta distinta a las que acostumbraban presentar los concursantes.

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Recordó que creó un noticiero humorístico protagonizado por el personaje Cristóbal Américo Rivera, un formato basado en la improvisación que llamó la atención de Alfonso Lizarazo.

“Yo creo que era llevando cosas diferentes, era un tipo revolucionario en el humor. Llegando con cosas muy raras, cosas arriesgadas […] creo que le llamó la atención a don Alfonso Lizarazo ese estilo que estaba llevando yo”, recordó.

Gracias a esa oportunidad, ‘Alerta’ pasó a integrar el elenco del programa y consolidó una carrera de más de tres décadas en la televisión colombiana.

“Me faltó decirle muchas gracias”: el emotivo mensaje de ‘Alerta’ tras la muerte de Alfonso Lizarazo

Al ser consultado sobre si quedó algo pendiente por decirle al creador de Sábados Felices, Juan Ricardo Lozano respondió con evidente emoción. El humorista confesó que nunca alcanzó a agradecerle como hubiera querido por el respaldo que le brindó en los inicios de su carrera.

“Sí, creo que siempre con estos patrones, con estos líderes, siempre faltó decirles que gracias, muchas gracias, porque gracias a él creo que salí de la pobreza, salí de la dificultad. Empecé a ver que tenía un talento en el humor y gracias a él, que me apoyó, pude también revolucionar mi familia y mis condiciones económicas”.

Finalmente, ‘Alerta’ aseguró que una de las cosas que más lamenta es no haberle expresado ese agradecimiento en vida.

“Me faltó decirle muchas gracias, Alfonso, por su apoyo para poder salir de verdad de la pobreza”.

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