Por: Noticiero 90 minutos

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Las noticias más relevantes para el sur del país y la agenda nacional este miércoles giran en torno a la situación del transporte aéreo, la infraestructura estratégica de la región y hechos de impacto internacional y nacional en Latinoamérica. De acuerdo con información oficial de la Aeronáutica Civil, el Aeropuerto de Popayán mantiene suspendidas sus operaciones aéreas debido a la presencia de una Alerta Naranja en el volcán Puracé. Las autoridades monitorean la situación de manera constante y recomiendan a los viajeros consultar directamente con las aerolíneas sobre el estado de sus vuelos desde o hacia esta terminal. Esta decisión busca prevenir cualquier tipo de emergencia asociada a una eventual actividad volcánica, priorizando la seguridad de los usuarios.

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En materia de infraestructura, otro tema que ha despertado atención es la concesión del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. En una reunión reciente, en la que participaron la Agencia Nacional de Infraestructura y representantes de la Gobernación del Valle, se reiteró la urgencia de avanzar en el proceso de licitación. Se espera que el trámite, que garantizaría la mejora y operación eficiente de este terminal aéreo tan importante para la región, inicie antes de finalizar el año 2026. Esta medida es crucial, pues se considera fundamental para el desarrollo económico y la conectividad nacional e internacional del suroccidente colombiano.

A nivel internacional, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, el papa León XIV, confirmó que viajará a Suramérica. De acuerdo con los datos disponibles, su itinerario incluye una visita a Uruguay del 6 al 8 de noviembre, posteriormente estará en Argentina del 8 al 11 y culminará su recorrido en Perú. Se destaca que en la última nación visitará la ciudad de Chiclayo, en el noroeste del país, donde ejerció como obispo y residió durante dos décadas dedicado a labores misioneras. Esta gira reviste una especial importancia para la feligresía y para los países involucrados, que esperan con expectativa los eventos y encuentros que propiciará la visita papal.

Finalmente, el mundo del entretenimiento en Colombia atraviesa un momento de luto. Se confirmó el fallecimiento de Alfonso Lizarazo, quien fuera el creador y primer presentador del programa ‘Sábados Felices’, a los 85 años. Su legado ha dejado una huella en varias generaciones por su trabajo de humor, así como por su aporte a la solidaridad y el compromiso social a través de la televisión nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué suspendieron los vuelos en el aeropuerto de Popayán y cuál es la situación del volcán Puracé?

La suspensión de las operaciones aéreas en el aeropuerto de Popayán se debe a la Alerta Naranja declarada por la actividad del volcán Puracé. Según la Aeronáutica Civil, esta medida es preventiva y responde a la necesidad de proteger la seguridad de pasajeros y trabajadores ante posibles emergencias volcánicas, mientras se mantienen monitoreos permanentes sobre el comportamiento del volcán.

¿Cuándo iniciará la licitación para la concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y por qué es relevante?

Se espera que la licitación para la concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón comience antes de finalizar 2026, de acuerdo con la información proporcionada tras una reunión entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la Gobernación del Valle. Este proceso es importante porque impactará el desarrollo económico y la conectividad aérea de una de las regiones más dinámicas de Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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