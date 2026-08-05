Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La televisión colombiana se despide de uno de sus íconos más representativos. Alfonso Lizarazo, quien fuera creador y presentador durante décadas de ‘Sábados Felices’, falleció a los 85 años, de acuerdo con información confirmada el 4 de agosto. Lizarazo, oriundo de Bucaramanga, había venido enfrentando problemas de salud en los últimos meses, según datos publicados por Noticiero 90 Minutos. Su partida marca el fin de una era para el entretenimiento nacional y deja un vacío difícil de llenar en el mundo del humor colombiano.

Sigue a PULZO en Discover

Lizarazo nació el 29 de diciembre de 1940. Su primer acercamiento a los medios fue en la radio, específicamente en Caracol Radio, donde inició como operador de controles y locutor. Fue en ese entorno donde construyó las bases que lo llevarían a destacarse como una de las voces más notorias en la industria, antes de dar el salto decisivo a la televisión.

En 1972, Lizarazo ideó ‘Campeones de la risa’, espacio que más adelante se convertiría en el reconocido programa ‘Sábados Felices’. Bajo su liderazgo durante más de 20 años, este formato no solo se consolidó como el programa de humor más antiguo de la televisión colombiana, también ganó reconocimiento en América Latina. Lizarazo impulsó la carrera de numerosos humoristas y se transformó en un referente para distintas generaciones de televidentes, consolidando una marca que sigue vigente cinco décadas después de su creación.

La huella de Lizarazo no se limita a la televisión. De acuerdo con el mismo medio, también estuvo al frente de iniciativas como el Festival Internacional del Humor y la campaña solidaria ‘Lleva una escuelita en tu corazón’, mediante la cual se promovió la construcción de escuelas en diversas regiones de Colombia. Además, incursionó en la política: fue senador de la República entre 1998 y 2002.

El fallecimiento de Alfonso Lizarazo provocó reacciones inmediatas entre diferentes personalidades del entretenimiento nacional, incluidos humoristas y presentadores, quienes manifestaron su agradecimiento por su aporte fundamental a la televisión. Reconocen que fue artífice de oportunidades para muchos comediantes y responsable de cimentar un estilo de humor que aún perdura. Su trabajo y legado son recordados con respeto y admiración por el impacto positivo que tuvo en la cultura popular colombiana.

¿Quién fue Alfonso Lizarazo y cuál fue su papel en la televisión colombiana?

Alfonso Lizarazo fue un destacado presentador y productor colombiano, nacido en Bucaramanga, quien marcó la historia del humor en el país al crear y conducir ‘Sábados Felices’, el programa humorístico más longevo de la televisión nacional. Comenzó su carrera en la radio y posteriormente se afianzó en la televisión, impulsando a humoristas y promoviendo el entretenimiento durante décadas, además de participar en campañas sociales y la política.

¿Qué legado deja Alfonso Lizarazo en el entretenimiento colombiano?

Lizarazo deja como legado la consolidación de formatos humorísticos exitosos, como ‘Sábados Felices’ y proyectos sociales como ‘Lleva una escuelita en tu corazón’. Su labor permitió visibilizar y proyectar a decenas de humoristas en Colombia, y su influencia se extendió a campañas benéficas y a la política, donde trabajó como senador. Su ejemplo continúa siendo relevante para nuevas generaciones del medio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z