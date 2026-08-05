Inicia una nueva noche de ‘Yo me llamo’. Los participantes buscarán convencer al jurado con sus interpretaciones y asegurar su permanencia en la competencia.

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(Vea también: Sorpresa tras doble de Feid en ‘Yo me llamo’ 2026 oculta aún en Caracol: ni Amparo Grisales lo pilló)

El programa regresa este miércoles con el capítulo 12 de la temporada y una nueva oportunidad para que los imitadores convenzan al jurado con sus interpretaciones. Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán volverán a evaluar el desempeño de los participantes, mientras cada uno busca demostrar que realmente merece ocupar un lugar en la competencia.

El adelanto del episodio dejó ver varios momentos que despertaron expectativa entre los televidentes. Aurelio fue protagonista de una divertida broma sobre un supuesto secreto que conocería acerca de quién “sí se llama”, mientras que Melina apareció haciendo una exigente devolución a uno de los concursantes, al señalar que “se fue muy arriba, muy fuerte”.

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Como es habitual, Pulzo le contará EN VIVO los momentos más destacados del programa, las presentaciones y las decisiones que tome el jurado.

Minuto a minuto de ‘Yo me llamo’

8:18 p.m 2026-08-05T20:18:01-05:00 ID: iwjhd ‘Nicki Nicole’ cantó, pero seguro tendrá que presentarse ‘Otra noche’ Cuatro estrellas rojas. Definitivamente no se llama.

8:15 p.m2026-08-05T20:15:31-05:00 ID: umyai Javier Solís llegó a ‘Yo me llamo’ Es un divino, de 73 años, pero lastimosamente no se llama 😪

8:12 p.m2026-08-05T20:12:30-05:00 ID: nosyd Shakira la rompió en escena… Hasta dijeron que parecía doblando Se vienen unos duelos bien buenos entre las ‘Lobas’ de ‘Yo me llamo’

8:07 p.m2026-08-05T20:07:24-05:00 ID: tqavd Nos hacía falta un Fonseca… Fuimos a buscarlo y lo encontramos Sí se llama y cautivó al jurado.

8:03 p.m2026-08-05T20:03:53-05:00 ID: rejzb Wisin abrió el ‘show’ Pero le cerraron la puerta de una

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