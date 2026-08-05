Eros Ramazzotti apareció en el escenario de ‘Yo me llamo’ y después de no convencer a los jurados con su interpretación, intentó obtener luz verde por otro lado.

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Todo empezó en reversa para el imitador, pues la canción que llevaba preparada, titulada ‘La cosa más bella’, no sonó a tiempo y tuvo que volver a iniciar. Cuando logró agarrar la nota, pese a tener cierta similitud con el tono característico de Ramazzotti, no terminó de conquistar los jurados.

Sin siquiera dejarlos hablar, el imitador saltó al personaje de Oscar D’León con ‘Llorarás’ y en medio de la confusión que provocó entre el público y los encargados del veredicto, puso a bailar a todos.

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Pero eso no fue todo porque después apareció, en la misma presentación, la imitación de Pastor López con ‘Golpe con golpe’, provocando esta vez que el jurado pusiera el freno para preguntarle en qué consistía el constante cambio.

La pregunta que todos se hacían llegó en palabras de Amparo Grisales: “¿Cuántos faltan?”, a lo que Aurelio Cheveroni, entre risas, respondió: “Como viente”.

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Pero no todo fue crítica para el imitador. César Escola y Elder Dayán coincidieron en que había talento, pero que debía definirse por un solo personaje para pulirlo y volver a presentarse al templo de la imitación.

“Cuando pulas uno, el que más te guste, el que más se acerca a tu voz, nos encantaría tenerte”, agregó Grisales.

Finalmente, el aspirante se despidió con agradecimientos al jurado por su atención y agregó que procura hacer varias imitaciones. Además, dedicó su presentación a Yeison Jiménez, quien, en sus palabras, apoyó su talento en 2021.

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