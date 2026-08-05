El escenario de ‘Yo me llamo’ recibió a un nuevo imitador de Fonseca que no solo convenció al jurado con su presentación, sino que también emocionó al contar la historia que lo llevó a perseguir su sueño como cantante.

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(Vea también: “¿Cuántos faltan?”: el imitador que llegó a ‘Yo me llamo’ con tres personajes y ninguno le salió)

Después de interpretar ‘Vine a buscarte’, el concursante contó que durante años trabajó como investigador judicial y que, paralelamente, aprovechaba sus recorridos en el transporte público para cantar ante los pasajeros.

Tras escuchar los elogios del jurado, el participante explicó que llegar al programa representó un desafío importante debido a la profesión que ha ejercido durante buena parte de su vida.

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“Para mí es muy importante estar acá en estos momentos porque soy de profesión investigador judicial, a mucho honor”.

Su confesión dio pie a un momento de humor cuando el jurado bromeó con que había llegado al programa “a buscar a alguien”, comentario que provocó las risas en el estudio.

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Fonseca reaccionó a un video del imitador cantando en un bus

El concursante también recordó uno de los momentos más especiales de su camino en la música.

Contó que, antes de llegar a ‘Yo me llamo’, solía interpretar canciones en el transporte público y que una de esas presentaciones fue grabada por una persona que viajaba en el bus.

Según relató, el video fue publicado en la entonces red social Twitter y terminó llegando hasta el propio Fonseca.

“Tuve la oportunidad de cantar muchas veces en transporte público y en una de esas ocasiones me grabaron cantando esta canción de ‘Vine a buscarte’ y la subieron a Twitter. La comentó directamente el mismo Fonseca desde su cuenta, dándome las gracias por cantar su música”.

Ese recuerdo fue celebrado por el jurado, que destacó el recorrido del participante antes de darle el esperado veredicto.

‘Yo me llamó’ aprobó al imitador de Fonseca

Amparo Grisales elogió la suavidad de su interpretación y aseguró que había sido una presentación “como una poesía”. Por su parte, Elder Dayán destacó que imitó los gestos y la sonrisa del cantante original, aunque le sugirió poner un poco más de fuerza en el coro.

El participante recibió el “sí se llama” del jurado y aseguró que cumplir el sueño de presentarse en ‘Yo me llamo’ ya representaba un logro personal, después de haber comenzado cantando en los buses y de haber recibido años atrás el reconocimiento del propio Fonseca.

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