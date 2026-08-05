Por: El Espectador

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“Los invisibles” (Fondo de Cultura Económica, 2026) es una colección de once relatos breves escritos por Sergio Ocampo Madrid, que propone un recorrido introspectivo por los detalles mínimos y los instantes efímeros de la vida cotidiana. De acuerdo con lo planteado en el libro, cada persona lleva consigo un “catálogo mental de pequeñeces”, aquellos objetos, momentos y recuerdos fugaces que, aunque a menudo pasan desapercibidos, finalmente constituyen la esencia de nuestra existencia.

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En sus narraciones, Ocampo Madrid se mantiene atento a las relaciones humanas profundas y sutiles, describiendo vínculos entre hijos y madres, parejas que experimentan desencuentros, amistades que pierden vigencia, y lazos afectivos que sobreviven solamente en la ilusión de un encuentro fortuito. Así, el autor destaca que la mayor parte de nuestra vida transcurre en una especie de invisibilidad y que, solo de vez en cuando, ciertos momentos logran sobresalir y romper ese anonimato, lo que dota de significado y “hechizo” a lo cotidiano. Esta observación se convierte en uno de los hilos conductores más potentes de la obra, resaltando la manera en que lo pequeño e íntimo puede volverse trascendente.

Con respecto a la técnica narrativa, Ocampo incorpora la segunda persona en dos de sus relatos, una perspectiva poco habitual dada la dificultad de sostener una voz que interpela de manera directa e indefinida a un “usted”. Según explica, este recurso traslada la narración hacia un lector, personaje o incluso hacia el autor mismo. En estos cuentos, los protagonistas viven un conflicto marcado: uno de ellos se enfrenta a la invisibilidad que le impone la vejez, y otro sufre la duda existencial respecto a su propio ser, determinado por una naturaleza difusa desde su nacimiento.

Por otro lado, el escritor señala que la tercera persona permite una visión omnisciente, trascendiendo las barreras de tiempo y espacio. En este modo, el narrador se aproxima al ideal de dominar por completo la historia y a sus personajes. Todas estas estrategias narrativas refuerzan la intención de mostrar vidas comunes desde ángulos poco convencionales, enfatizando lo extraordinario en lo aparentemente insignificante, tal como señala la obra consignada por Ocampo Madrid.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata el libro “Los invisibles” de Sergio Ocampo Madrid?

El libro “Los invisibles” recopila once relatos que exploran, de acuerdo con las palabras del propio autor, las pequeñas experiencias y vínculos invisibles pero fundamentales que conforman la vida de las personas. Hablando de relaciones familiares, desencuentros amorosos y amistades en decadencia, Ocampo Madrid resalta la importancia de los detalles que dan sentido a la existencia cotidiana.

¿Qué significa narrar en segunda persona y por qué es difícil en la literatura?

Narrar en segunda persona implica escribir dirigiéndose de forma directa a un “usted”, lo que desafía al autor a mantener una voz indefinida y cercana. Según explica Ocampo Madrid, esta forma es difícil porque implica un diálogo constante con alguien ambiguo, ya sea el lector, un personaje o el autor. Sostener esta técnica requiere gran destreza, porque intensifica el conflicto interno de los personajes y demanda una construcción narrativa coherente y consistente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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