Además de recordar con emoción el apoyo que recibió de Alfonso Lizarazo durante su carrera en ‘Sábados Felices’, el humorista Juan Ricardo Lozano, conocido como ‘Alerta’, compartió una anécdota que durante años dio pie a todo tipo de comentarios entre quienes lo conocían.

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(Vea también: “Mi corazón está un poco marchito”: discípulo de Alfonso Lizarazo se despidió del creador de ‘Sábados felices’)

En medio de la conversación con ‘La Luciérnaga’, el comediante comentó que muchas personas llegaron a creer que tenía un vínculo familiar con el creador del programa de humor, todo por una llamativa coincidencia de apellidos.

¿Por qué creían que ‘Alerta’ era familiar de Alfonso Lizarazo?

Según contó el humorista, cuando se casó con su primera esposa, el nombre completo de ella era Diana Carolina Alfonso Lizarazo.

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Esa coincidencia hizo que varias personas pensaran que se había casado con una hija del reconocido presentador y productor de televisión.

“Todo el mundo pensaba que yo me había casado con la hija de don Alfonso y que por eso era que tenía plata”, comentó entre risas.

Este es el fragmento de la entrevista (3:29:24):

Don Jediondo reaccionó a la historia de ‘Alerta’

La confesión provocó las carcajadas de los integrantes de ‘La Luciérnaga’. Incluso, Don Jediondo aprovechó para hacer una broma.

“¿Es en serio? Yo pensé que se había casado era con don Alfonso Lizarazo”, dijo el humorista, desatando las risas en la mesa.

‘Alerta’ confirmó que se trató únicamente de una coincidencia y explicó que esos eran, efectivamente, los dos apellidos de quien fue su esposa.

La anécdota salió a relucir mientras el comediante recordaba la figura de Alfonso Lizarazo y el impacto que tuvo en su vida profesional tras abrirle las puertas de ‘Sábados Felices’, programa en el que construyó gran parte de su carrera.

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