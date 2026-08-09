Silvestre Dangond fue uno de los artistas que puso a cantar y bailar a los asistentes al concierto de la Feria de las Flores en Medellín, pero su presentación tuvo un detalle que rápidamente se robó todas las miradas: el cantante vallenato apareció completamente calvo sobre el escenario.

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El artista se presentó este sábado 8 de agosto en el estadio Atanasio Girardot, donde compartió cartel con figuras como Carín León, Grupo Niche y Luis Alfonso, en una de las noches musicales más esperadas de la Feria de las Flores 2026.

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Sin embargo, más allá de su repertorio y de la energía que mostró durante el concierto, fue su apariencia la que sorprendió a los asistentes y posteriormente entre sus seguidores en redes sociales. Dangond lució la cabeza completamente rapada, un cambio bastante llamativo frente a la imagen con la que suele aparecer públicamente.

En redes sociales, el cambio de imagen también generó comentarios entre sus seguidores. Algunos usuarios bromearon con su apariencia y compararon al cantante con otras figuras: “Se parece al doctor Bayter”, escribió un internauta, mientras que otro comentó: “Se ve lindo… pero que se deje barbita”. También hubo mensajes como “Hay que decirle que wow! Que todo le luce” y una comparación con el exfutbolista italiano: “Hugo Lombardi”.

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