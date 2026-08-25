Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El pasado 10 de agosto, Colombia fue sacudida por un fuerte terremoto que dejó a numerosas comunidades afectadas, especialmente en la región de Dosquebradas, en Risaralda. Frente a esta grave situación, Hitachi, Ltd. comunicó oficialmente este 24 de agosto de 2026 que realizará una importante donación para apoyar las labores de ayuda y reconstrucción. De acuerdo con la información divulgada por el Grupo Hitachi, se destinarán 250 mil dólares estadounidenses, lo que equivale aproximadamente a 800 millones de pesos colombianos, como respaldo directo a quienes sufrieron las consecuencias del desastre natural.

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Esta donación no solo se limitará a la ayuda institucional, sino que involucra también a sus propios empleados. Según detalla la compañía, los trabajadores tendrán la posibilidad de hacer aportes individuales a través de un programa de donaciones equivalentes. Este mecanismo, desarrollado por Hitachi en colaboración con la Cruz Roja, busca maximizar el alcance de los recursos y fortalecer el tejido solidario dentro de la empresa y en las comunidades donde hace presencia.

Hitachi Energy, una de las filiales destacadas del grupo, cuenta con una operación relevante en Colombia. Su planta de transformadores y metalmecánica en Dosquebradas emplea cerca de 900 personas, muchas de las cuales residen en las áreas directamente perjudicadas por el sismo. Las fábricas impactadas iniciaron un retorno gradual a sus actividades productivas, luego de que se realizaran completas evaluaciones de seguridad, técnicas y estructurales para garantizar la protección de los trabajadores y la integridad de las instalaciones.

La compañía ha manifestado públicamente su compromiso y su vínculo estrecho con la región. Javier Ruiz, gerente general de Hitachi Energy Colombia, subrayó que la zona afectada es considerada el hogar de la empresa y de sus empleados. En palabras de Ruiz: "Nuestra prioridad sigue siendo nuestra gente, y nuestro compromiso es acompañar a esta región durante el tiempo que sea necesario". Con este mensaje, la organización reafirmó su determinación de brindar apoyo a largo plazo a las comunidades impactadas.

Por último, Hitachi reiteró su deseo de una pronta recuperación para todas las zonas afectadas y resaltó la importancia de la solidaridad en estos momentos difíciles, de acuerdo con lo informado por El Diario.

¿Cuánto donó Hitachi para las labores de ayuda tras el terremoto en Colombia?

Hitachi, Ltd. informó que la suma destinada para apoyar a las víctimas y la reconstrucción después del terremoto en Colombia asciende a 250 mil dólares estadounidenses, equivalentes a aproximadamente 800 millones de pesos colombianos, según lo reportado por El Diario.

¿Cómo pueden los empleados de Hitachi apoyar los esfuerzos de reconstrucción en las zonas afectadas?

De acuerdo con la compañía, los empleados de Hitachi pueden contribuir mediante un programa de donaciones individuales. Este esquema funciona a través de aportes equivalentes organizados en alianza con la Cruz Roja, lo que permite sumar esfuerzos internos para ampliar el apoyo a las comunidades perjudicadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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