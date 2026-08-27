Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

Gabriel Ocampo Cruz, un hombre de 62 años y con reconocida vitalidad, perdió la vida de forma inesperada luego de un accidente de tránsito en la variante Condina, en el departamento de Risaralda. De acuerdo con información recogida por El Diario, el hecho se registró en la noche del martes 25 de agosto, alrededor de las 7:00 p. m., específicamente en el kilómetro 11 de esta vía, en inmediaciones del conjunto residencial Mirador del Viento. En ese momento, Gabriel Ocampo transitaba por el sector cuando fue impactado por una motocicleta AKT, línea AK125NKD EEII, con placa FXQ-14F y de color negro, conducida por Jhonatan Gonzales Castañeda, un joven de 23 años.

Sigue a PULZO en Discover

Según la versión preliminar documentada por las autoridades y publicada por El Diario, el motociclista habría realizado una arriesgada maniobra de adelantamiento en zigzag, invadiendo el carril por donde se movilizaba Ocampo Cruz. Como resultado de esta maniobra, Ocampo fue arrollado y posteriormente cayó a una cuneta, donde lamentablemente falleció en el lugar de los hechos. El motociclista también resultó lesionado en dicho siniestro, presentando laceraciones en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue remitido a la Clínica Pinares Médica en Pereira para su atención médica.

Paramédicos de una ambulancia privada arribaron a la escena para socorrer a los involucrados. No obstante, tras verificar los signos vitales de Gabriel Ocampo, confirmaron su fallecimiento. Ocampo era oriundo de Filadelfia, Caldas, y fue recordado como una persona activa hasta el momento del incidente.

Por su parte, agentes de la Policía de Tránsito y Transporte del Departamento de Risaralda se hicieron presentes en el lugar, procedieron a acordonar la escena y a elaborar el croquis correspondiente del accidente. Igualmente, el equipo de criminalística realizó la inspección técnica tanto del área como del cuerpo, el cual fue remitido posteriormente a Medicina Legal para la realización de la necropsia.

Finalmente, las autoridades de tránsito continúan con las investigaciones para esclarecer con exactitud las circunstancias del accidente y determinar si existió imprudencia vial por parte del motociclista, aspecto clave para establecer las responsabilidades en este siniestro que enluta a una familia caldense.

¿Cómo ocurrieron los hechos del accidente en la variante Condina según las autoridades?

De acuerdo con lo reportado por El Diario, la versión preliminar de las autoridades indica que el accidente ocurrió cuando el motociclista realizó una maniobra en zigzag e invadió el carril contrario, arrollando a Gabriel Ocampo Cruz. El hecho tuvo lugar cerca de las 7:00 p. m. en el kilómetro 11, y está bajo investigación para determinar si existió imprudencia vial.

¿Qué procedimientos se siguieron tras el accidente en la variante Condina?

Según lo informado, tras el accidente acudieron paramédicos para socorrer a los involucrados y la Policía de Tránsito y Transporte del Departamento de Risaralda acordonó el lugar. Criminalística llevó a cabo la inspección técnica, y el cuerpo de Gabriel Ocampo fue trasladado a Medicina Legal. Las autoridades siguen investigando para esclarecer los hechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.