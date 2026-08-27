Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Yuly Paola Martínez Mendoza inició su jornada laboral el miércoles con la esperanza propia de quien afronta un nuevo empleo lleno de expectativas. Apenas llevaba un día en ese puesto cuando un trágico accidente de tránsito terminó abruptamente con su vida, dejando una profunda consternación en su familia y quienes la conocían. Con solo 32 años, Yuly Paola era natural de Cartagena, pero había construido su hogar en Dosquebradas, donde vivía con sus padres y compartía su día a día con su hija de 6 años, en el barrio Colinas del Bosque. Según lo registrado por El Diario, la joven había comenzado a trabajar en un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), oportunidad que abrazó con alegría y responsabilidad.

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Los hechos fatales ocurrieron alrededor de las 6 de la mañana, el 26 de agosto, justo en el tramo del puente Curtiembres, mientras Yuly Paola se desplazaba en una motocicleta AKT gris de placa NRM-29F, en la vía que conecta Parque Industrial con Cerritos. De acuerdo con la primera versión entregada por las autoridades de tránsito, la víctima iba adelantando por la berma —una franja lateral de la vía destinada, generalmente, a emergencias— y, al ingresar de nuevo al carril principal justo al inicio del puente, pasó cerca una tractomula. Fue entonces cuando, aparentemente, perdió el control del vehículo, cayó al pavimento y fue arrollada por el pesado automotor, evento que le ocasionó la muerte de manera instantánea.

Organismos de socorro llegaron prontamente al lugar, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Tanto la Policía como los agentes de tránsito procedieron a asegurar el sitio del accidente, gestionaron la movilidad y adelantaron las primeras diligencias para esclarecer lo sucedido. Los funcionarios de criminalística del Instituto de Movilidad de Pereira realizaron la inspección técnica del accidente, y el cuerpo de Yuly Paola fue trasladado a Medicina Legal para los respectivos procedimientos.

Hasta el momento, las autoridades continúan la investigación para establecer con mayor detalle las circunstancias que desencadenaron el siniestro. Mientras tanto, la familia de Yuly Paola y quienes la conocieron enfrentan el dolor de una pérdida inesperada, recordando su vida como ejemplo de alegría, compromiso y dedicación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el accidente en el que falleció Yuly Paola Martínez Mendoza?

De acuerdo con el reporte inicial de las autoridades citado por El Diario, el accidente se presentó cuando Yuly Paola Martínez Mendoza circulaba en motocicleta por la berma, intentó reincorporarse al carril principal al llegar al puente Curtiembres y perdió el control. En ese instante fue arrollada por una tractomula que transitaba por la vía, provocando su muerte instantánea.

¿Qué es la berma y cuál fue su papel en este accidente de tránsito?

La berma es una franja lateral en las vías habilitada principalmente para emergencias y no para circulación regular de vehículos. Según la investigación preliminar de las autoridades, Yuly Paola iba adelantando por la berma cuando ocurrió el accidente, lo que resultó determinante en la secuencia de hechos que llevaron al fatal desenlace.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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