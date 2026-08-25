Por: El Espectador

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La Procuraduría General de la Nación ha solicitado a las autoridades competentes que se brinde atención prioritaria a las personas privadas de la libertad en la Cárcel de Ternera, ubicada en Cartagena, debido a la recurrente aparición de brotes de tuberculosis y otras enfermedades respiratorias entre la población carcelaria. Este llamado surge tras la detección de una problemática sanitaria que pone en riesgo la salud de los internos, quienes enfrentan condiciones especialmente vulnerables dentro de los centros de reclusión.

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De acuerdo con el Ministerio Público, y como parte de su labor preventiva, se llevaron a cabo mesas de trabajo, visitas a las instalaciones y solicitudes de información con el objetivo de verificar las medidas adoptadas ante la situación epidemiológica de este establecimiento. Estas acciones permitieron establecer un panorama más completo sobre la respuesta institucional y la situación sanitaria que viven quienes están en el interior de la Cárcel de Ternera.

Como resultado de estas evaluaciones, la Procuraduría instó al Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) a continuar con las labores de inspección, vigilancia, control, asistencia técnica y seguimiento, todas ellas orientadas a prevenir la tuberculosis, así como otras enfermedades de índole respiratoria. Además, el Ministerio Público enfatizó la importancia del seguimiento permanente para asegurar una respuesta adecuada frente a los retos en materia de salud pública dentro de los centros penitenciarios.

Por otra parte, la Procuraduría Regional de Instrucción de Bolívar solicitó al Fondo de Atención en Salud para la Población Privada de la Libertad, a la Unión Temporal Norsalud PPL y a la entidad Vivir IPS que se garantice la presencia de personal médico. Asimismo, demandaron el cumplimiento de pruebas complementarias, exámenes, evaluaciones y diagnósticos necesarios para los internos, así como el reporte exhaustivo de los casos en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública.

Finalmente, la Procuraduría también requirió que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) adelante todas las gestiones necesarias para proteger el derecho a la salud de quienes están privados de libertad, verificando el cumplimiento de las obligaciones por parte de los diferentes actores involucrados en la prestación y supervisión del servicio de salud en el contexto carcelario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas pidió la Procuraduría para controlar los brotes de tuberculosis en la Cárcel de Ternera?

La Procuraduría solicitó a las autoridades continuar y reforzar las labores de inspección, vigilancia y control sanitario, además de exigir la presencia de personal médico en la cárcel, la realización de pruebas y diagnósticos, así como la notificación adecuada de los casos en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública.

¿Quiénes son los responsables de garantizar la atención en salud a los reclusos en Cartagena?

Entre los responsables están el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), el Fondo de Atención en Salud para la Población Privada de la Libertad, la Unión Temporal Norsalud PPL, Vivir IPS y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), quienes deben coordinar las acciones para asegurar la atención sanitaria a los internos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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