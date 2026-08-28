Por: El Espectador

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Las últimas jornadas han sido críticas para los bosques de Cundinamarca, donde el fuego ha arrasado vastas extensiones de tierra en múltiples municipios. De acuerdo con el reporte oficial de la Gobernación y organismos de emergencia, durante las recientes 24 horas se atendieron 16 incendios forestales, nueve de ellos comenzando ese mismo día. Aunque las cifras iniciales señalan 285,5 hectáreas quemadas, esta cifra podría estar por debajo de la real debido a varios focos todavía activos o sin evaluación de área afectada, como ocurre en Villeta, donde las llamas ya superaban las 50 hectáreas.

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El caso más grave del balance corresponde a Tolemaida, en Nilo, donde el incendio afectó aproximadamente 250 hectáreas, es decir, casi el 88 % de la superficie calculada en la jornada, antes de ser controlado por los bomberos. Entre las zonas en alerta, Fúquene, Vergara y Sibaté registraban incendios activos. En Fúquene, el fuego avanzaba por la vereda Chinzaque y en Vergara aún no se precisaba la localización del foco activo. Por su parte, Sibaté enfrentaba riesgos elevados debido a la sequedad y altas temperaturas, factores que complican las labores de control y han sido advertidos previamente por la Corporación Autónoma Regional (CAR).

Villeta, especialmente en la vereda Chapaima, ha sido otra área afectada: cultivos de caña, plátano, café y yuca, así como pastizales y bosques nativos, resultaron dañados. Siete cuerpos de bomberos trabajaron allí, mientras la Gobernación dispuso apoyo aéreo y acompañamiento para los productores rurales. Otros municipios como Bojacá y Mosquera, en la vereda Barro Blanco, lograron controlar el fuego en un 95 %, aunque las cifras no permiten establecer si se trata de reactivaciones de incendios anteriores.

El informe resalta diez incendios liquidados, entre ellos el de Tolemaida y otros en Bituima, Útica, Guayabal de Síquima, Fusagasugá, Pulí y Pandi, así como superficies en Bojacá y Mosquera. Sin embargo, varias zonas siguen sin reporte exacto de hectáreas afectadas, por lo cual la cifra total aumentará en la medida que avancen las evaluaciones.

Durante agosto, el departamento ya suma cerca de 2.000 hectáreas afectadas en 244 incendios repartidos en 50 municipios, un incremento considerable frente a los reportes de días previos. Municipios como Nilo, Ricaurte, Puerto Salgar, La Vega, San Francisco y Sibaté muestran las mayores pérdidas. El Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) informó que el fenómeno El Niño seguirá intensificándose, con más del 90 % de probabilidad de persistir hasta 2027 y mayor intensidad entre octubre y diciembre de 2026. Las autoridades han reiterado el llamado a la prevención y a notificar cualquier foco de incendio para evitar catástrofes mayores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los municipios de Cundinamarca más afectados por los incendios forestales en agosto?

De acuerdo con la actualización citada por la Gobernación, los municipios con mayores superficies afectadas en agosto han sido Nilo, Ricaurte, Puerto Salgar, La Vega, San Francisco y Sibaté. Villeta también figura como uno de los puntos de mayor preocupación por la extensión de las áreas quemadas y el impacto en cultivos y bosques nativos.

¿Qué es El Niño y cómo influye en los incendios forestales en Cundinamarca?

El Niño es un fenómeno climático que consiste en el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico, lo que produce cambios en las condiciones atmosféricas y reduce las lluvias en amplias regiones, como Cundinamarca. Según el Ideam, la disminución de la humedad y el aumento de la temperatura favorecen el inicio y la propagación de los incendios forestales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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