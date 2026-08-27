Por: El Espectador

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Leonel Enrique Llanos Paternina fue presentado ante un juez de control de garantías después de ser capturado por su presunta participación en el ataque sicarial que terminó con la vida del empresario arrocero Gustavo Aponte Fonnegra y su escolta, el ex policía Luis Gabriel Gutiérrez. El crimen tuvo lugar el 11 de febrero en el sector de La Cabrera, ubicado en Chapinero, en el norte de Bogotá. Según información de la Fiscalía, Llanos Paternina habría sido quien realizó el seguimiento y vigilancia a la víctima antes del atentado.

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La captura de Llanos Paternina se llevó a cabo en una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional en Villavicencio, Meta. Su detención ya fue legalizada por el juez de garantías, y se espera que enfrente cargos por homicidio agravado, así como por tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, según lo dio a conocer la Fiscalía.

Las direcciones seccionales de la Fiscalía en Bogotá y Cundinamarca recopilaron pruebas que señalan a Llanos Paternina como el encargado de las labores previas de seguimiento, vigilancia y logística, incluso realizando recorridos en motocicleta en la zona donde ocurrió el crimen. Un aspecto que causa inquietud dentro de la investigación, revelado por la Fiscalía, es que el atentado, en realidad, iba dirigido a otra persona diferente y terminó ejecutándose contra una víctima equivocada.

En el desarrollo de este caso, se presentó otro episodio relevante: el individuo señalado de facilitar la huida del sicario tras el crimen fue asesinado el 30 de mayo en Tibiritá, Cundinamarca. Por ese segundo homicidio y por un hurto calificado agravado, el ente acusador ya había imputado cargos contra Onori José Yabier Mendoza Viña, quien presuntamente sería responsable de esa muerte y actualmente permanece detenido.

En cuanto a los hechos, el atentado ocurrió cerca de las 3:35 p.m., cuando Aponte Fonnegra y su escolta salían de un gimnasio de La Cabrera. Según la Policía Metropolitana de Bogotá, un hombre vestido formalmente se acercó a las víctimas y disparó en varias oportunidades, huyendo luego en una motocicleta. El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, señaló que fue una acción premeditada y organizada, ya que el atacante esperó durante varios minutos para ejecutar el crimen y luego escapar de forma coordinada, como permitieron evidenciar las cámaras de seguridad del sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Gustavo Aponte Fonnegra, la víctima del ataque en La Cabrera?

Gustavo Aponte Fonnegra era un empresario arrocero que fue asesinado junto a su escolta en un ataque sicarial registrado el 11 de febrero en el sector de La Cabrera, Bogotá. La información sobre su trayectoria y actividad relevante proviene de los datos suministrados por la Fiscalía durante la investigación del caso.

¿Por qué la Fiscalía dice que el ataque iba dirigido a otra persona diferente a Gustavo Aponte?

De acuerdo con la Fiscalía, dentro de la investigación se identificó que el atentado que terminó con la vida de Gustavo Aponte Fonnegra estaba en realidad planeado para otra persona, pero, por circunstancias aún no detalladas, la acción criminal afectó a la víctima equivocada. Este hallazgo agrega complejidad al caso, pues sugiere un error en la identificación de los objetivos por parte de quienes cometieron el crimen.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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