El llamado ‘gabinete por la vida’ de Gustavo Petro e Iván Cepeda ya despierta preguntas sobre su funcionamiento y, especialmente, sobre quién pondrá la plata. En entrevista con Caracol Radio, Antonio Sanguino, exministro de Trabajo, explicó que la iniciativa no contempla salarios para sus integrantes y que existe una posible vía de financiación contemplada en el Estatuto de la Oposición.

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Sanguino contó a Caracol Radio que, aunque todavía no ha sido nombrado ministro, sí hace parte del equipo anunciado por Petro y Cepeda. La conversación tuvo incluso un momento particular cuando la mesa le advirtió: “Y le doy otras noticias: no le van a pagar”. El exfuncionario reaccionó entre risas y pasó a explicar cómo funcionaría el proyecto.

El punto central de su explicación fue el Estatuto de la Oposición. Sanguino recordó que esa norma contempla recursos destinados a que los partidos que ejercen oposición puedan desarrollar sus actividades. “El Estatuto de Oposición destina recursos para el ejercicio de la oposición de los partidos”, afirmó.

Según explicó Sanguino, todavía existe una discusión sobre si esta experiencia debe incorporarse formalmente al Estatuto de la Oposición. Por ahora, la intención sería aprovechar los mecanismos existentes para respaldar las labores de oposición, aunque no detalló cuánto dinero estaría disponible específicamente para este ‘gabinete’.

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El exministro también explicó a Caracol Radio que la idea no consiste en crear un Gobierno paralelo con capacidad administrativa. Su propósito, según dijo, es aportar al debate político, defender algunas decisiones del gobierno saliente y plantear alternativas frente a las políticas del nuevo Ejecutivo.

“Enriquecer el debate democrático en el país, defender unos legados por parte del gobierno saliente y proponer alternativas a cada política o a cada decisión en los respectivos ministerios del nuevo Gobierno”, explicó Sanguino a Caracol Radio.

La estructura está inspirada en experiencias de países como Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda, además de algunos casos latinoamericanos. El ‘gabinete por la vida’ está integrado principalmente por exfuncionarios del gobierno Petro, cuyos nombres fueron presentados por Cepeda.

Por ahora, según lo expuesto por Sanguino, la financiación no está definida como un presupuesto independiente. La alternativa mencionada son los recursos que el Estatuto de la Oposición contempla para los partidos, mientras se evalúa cómo evolucionará esta particular apuesta política.

Polémicas y logros de Petro

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