Por: El Espectador

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El expresidente Gustavo Petro, junto al senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, presentó el denominado “gabinete por la vida”, una estructura compuesta por exministras, exministros y altos funcionarios que hicieron parte del primer gobierno progresista de Colombia. De acuerdo con información de El Espectador, este anuncio se produjo en medio de tensiones vinculadas al proceso de transición de coalición a partido. Durante la presentación, Petro criticó abiertamente al presidente Abelardo de la Espriella, cuestionando la “batalla cultural” que la nueva administración busca instaurar en el país.

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Según explicó Iván Cepeda, el “gabinete por la vida” pretende no solo señalar los errores de la administración actual, sino también aportar propuestas para lo que viene, trabajando de manera coordinada con la bancada parlamentaria y una amplia alianza de fuerzas políticas y sociales. Además, Cepeda enfatizó que esta instancia se enfocará en superar la crisis generada por dos desastres naturales que afectan actualmente a Colombia: el terremoto y la prolongada sequía. Así mismo, anunció que impulsarán la creación de una agenda pública capaz de salvaguardar y profundizar las conquistas sociales alcanzadas durante el primer gobierno progresista.

Entre los integrantes del gabinete se encuentran Andrés Camacho, Jaime Dussan, Gustavo Bolívar, Antonio Sanguino, Daniel Rojas, Irene Vélez, Clara López, Rosa Villavicencio, Astrid Casas, Germán Ávila, Felipe Harman, Guillermo Jaramillo y Juan David Correa, tal como confirma El Espectador. Durante el evento, el expresidente Petro aclaró que no se trata de un “gabinete en la sombra”, sino de uno “en la luz”, refiriéndose simbólicamente a las diferencias entre la visión de su movimiento y la actual administración. Añadió: “Quien está en la oscuridad hoy es el gobierno actual de Colombia y quienes queremos que esta sociedad se desarrolle en la luz y la verdad es precisamente el movimiento progresista de Colombia en su más amplia concepción. [...] Este es un gabinete por la vida, porque hay un gobierno por la muerte”.

Petro también criticó con dureza el restablecimiento de relaciones con Israel, argumentando que el primer ministro de ese país enfrenta denuncias internacionales por genocidio contra el pueblo palestino. Enfatizó la influencia de sectores religiosos, particularmente el “evangelismo sionista”, en el escenario político colombiano y rechazó la llamada “batalla cultural”, afirmando que su objetivo es “embrutecer al pueblo”. Durante el acto, surgieron diferencias entre parlamentarios, en particular por el resultado de la elección del Consejo Nacional Electoral, donde la bancada progresista consiguió menos magistrados de los que esperaba, según reportó El Espectador.

¿Qué es el “gabinete por la vida” presentado por Gustavo Petro?

El “gabinete por la vida” es una instancia integrada por exfuncionarios del primer gobierno progresista en Colombia, cuya misión es señalar errores del gobierno actual y proponer alternativas para la agenda pública, con el objetivo de avanzar en las reformas sociales y afrontar crisis como las provocadas por desastres naturales, de acuerdo con las declaraciones recogidas por El Espectador.

¿Por qué Gustavo Petro criticó la “batalla cultural” del gobierno de Abelardo de la Espriella?

Gustavo Petro cuestionó la “batalla cultural” promovida por el presidente Abelardo de la Espriella argumentando que con ello se pretende imponer una visión oscurantista y limitar la educación, señalando además el restablecimiento de relaciones con Israel como una muestra de intereses que, según él, no se alinean con la verdad ni con los valores sociales defendidos por el movimiento progresista, tal como informó El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.