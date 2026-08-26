Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, solicitó a la Fiscalía General de la Nación que investigue presuntas conductas de injuria o calumnia en su contra, tras una polémica surgida durante la emergencia causada por los recientes incendios en Gualanday. Esta petición cobró relevancia luego de que el debate político se intensificara, involucrando además comentarios y señalamientos provenientes de figuras nacionales. La mandataria departamental hizo pública su posición a través de un comunicado en el que respondió directamente al expresidente Gustavo Petro y negó rotundamente haber asumido posturas o realizado declaraciones que se le atribuían.

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Según lo expresado por Matiz, rechazó lo que califica como "señalamientos falsos, amañados o irresponsables", argumentando que acusaciones carentes de pruebas no deben ser utilizadas para manchar el nombre de ninguna persona ni convertirse en herramientas de confrontación política. La gobernadora precisó que, dentro de la denuncia interpuesta por los recientes acontecimientos en Gualanday —donde se investigan las causas y posibles responsables de incendios presuntamente provocados— solicitó también que se indaguen posibles injurias o calumnias cometidas en su contra o de otros funcionarios. De acuerdo con su relato, los hechos se desarrollaron durante la atención de la emergencia, momento en el que bomberos, policías, voluntarios y otros agentes estatales, incluidos funcionarios, fueron increpados y enfrentaron dificultades por parte de algunos ciudadanos.

Dirigiéndose especialmente a Gustavo Petro, Matiz enfatizó que no se le deben endilgar "palabras, hechos o posturas" que jamás ha manifestado respecto al trabajo de voluntarios, ciudadanos, estudiantes o colectivos vinculados a la emergencia. Además, señaló que las diferencias políticas no pueden derivar en una mayor confrontación justo cuando el departamento enfrenta dificultades. La gobernadora subrayó que su prioridad es atender las necesidades más urgentes de la población del Tolima y aclaró que todo su interés reside en servir a los tolimenses "con hechos y resultados". Finalmente, reiteró su compromiso de actuar en el marco legal y defender los derechos e integridad de los habitantes del Tolima ante cualquier situación adversa, especialmente en contextos críticos como el vivido recientemente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la gobernadora del Tolima solicitó a la Fiscalía investigar injuria o calumnia en su contra?

Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigue posibles casos de injuria o calumnia en su contra tras sentirse aludida en señalamientos considerados “falsos, amañados o irresponsables” por parte de sectores políticos, en medio de la emergencia ocasionada por los incendios en Gualanday, según su propio comunicado.

¿Qué postura expresó Adriana Magali Matiz frente a los señalamientos de Gustavo Petro sobre los incendios en Tolima?

La gobernadora Matiz rechazó directamente que se le atribuyan palabras o posturas que, según afirmó, nunca ha manifestado respecto al accionar de voluntarios o ciudadanos durante la emergencia por incendios. En su comunicado, enfatizó que su prioridad está en el bienestar de los tolimenses y en la atención de la emergencia, reiterando también su compromiso de actuar dentro de la ley.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.