Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) sostiene su firme compromiso con la protección del agua en la capital y lucha de manera activa contra el fraude relacionado con el servicio. De acuerdo con la información oficial de la EAAB, el robo de agua a través de manipulaciones indebidas de medidores, conexiones clandestinas o alteraciones en la infraestructura de acueducto perjudica significativamente la sostenibilidad de este recurso y afecta a todos los ciudadanos de Bogotá.

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La entidad ha reiterado el llamado a la comunidad para que reporte cualquier conducta sospechosa relacionada con el uso ilícito del agua. Según la EAAB, la denuncia de este tipo de prácticas es esencial, ya que permite garantizar que el servicio sea prestado de manera legal, equitativa y acorde con la necesidad de preservar este recurso para las futuras generaciones. Para facilitar estos reportes, la empresa ha dispuesto canales oficiales como la Acualínea 116 y el correo electrónico recuperaciondeconsumoseaab@acueducto.com.co, mediante los cuales cualquier persona puede informar sobre situaciones irregulares que involucren la infraestructura del acueducto.

El rol de la ciudadanía es fundamental en este proceso. Como recalca la empresa, proteger el recurso hídrico no es solo tarea de las autoridades: cada habitante de Bogotá tiene la responsabilidad de cuidar y denunciar cualquier anomalía que ponga en riesgo el acceso al agua. Así, la acción colectiva se convierte en la mejor herramienta para evitar pérdidas, asegurar la sostenibilidad y velar por el acceso equitativo.

A través de sus redes sociales, la EAAB informó que entre enero y julio de 2026 recuperó cerca de 13.000 millones de pesos gracias a la identificación y corrección de conexiones ilegales y manipulaciones de medidores en Bogotá y Soacha. Estas acciones han sido claves en la disminución de las pérdidas comerciales de agua, reflejando resultados concretos en la gestión contra el fraude y el desperdicio de este recurso.

La entidad invita a la ciudadanía a informarse sobre los procedimientos para reportar estos casos de manera oportuna y a sumarse en la labor de preservar el agua. La identificación de irregularidades y la denuncia oportuna forman parte crucial de la estrategia integral para seguir garantizando el suministro a todos los habitantes de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede denunciar el fraude de agua en Bogotá ante la EAAB?

La denuncia de fraude o uso ilegal del agua puede realizarse a través de los canales oficiales dispuestos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), como la Acualínea 116 y el correo electrónico recuperaciondeconsumoseaab@acueducto.com.co. Estos medios permiten reportar de manera sencilla situaciones sospechosas relacionadas con manipulaciones indebidas del sistema de acueducto.

¿Qué consecuencias genera la manipulación de medidores y conexiones ilegales en el servicio de agua de Bogotá?

De acuerdo con la EAAB, la manipulación de medidores y la instalación de conexiones ilegales afectan directamente la sostenibilidad del servicio, provocan pérdidas económicas y dificultan la distribución equitativa del agua. Además, obstaculizan los esfuerzos por preservar este recurso esencial para toda la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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