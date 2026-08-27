Por: Portal Bogotá

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La iniciativa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" destaca la importancia de la participación ciudadana como herramienta central para prevenir riesgos en la capital. De acuerdo con información brindada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), se llevó a cabo el cuarto Diálogo Ciudadano de la vigencia 2026, en el sector de Ciudad Bolívar. Este espacio reunió a representantes de la comunidad, líderes locales y profesionales del Instituto en una jornada que combinó actividades como la presentación de experiencias, mesas de trabajo y plenarias diseñadas para escuchar las voces de los participantes.

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Durante el encuentro, se permitió que habitantes de diversos territorios conocieran y compartieran los procesos de participación impulsados por el IDIGER, así como sus propias vivencias enfrentando los riesgos cotidianos de la ciudad. Según palabras de Adriana Bautista Quiroga, subdirectora para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático de la entidad, “la participación solo tiene sentido cuando genera cambios”, enfatizando que el aporte ciudadano debe convertirse en una guía para fortalecer programas y construir soluciones colectivas.

Una de las ideas centrales fue la presentación de la “participación incidente”, un concepto que resalta el valor de los saberes y la memoria comunitaria como punto de partida para tomar decisiones que puedan reflejarse en transformaciones tangibles en los territorios. Entre las propuestas surgidas, los asistentes resaltaron la urgencia de fortalecer la educación y preparación en aspectos como la evacuación, la prevención de sismos y el desarrollo de kits de emergencia, especialmente enfocados en el apoyo a personas con necesidades especiales.

La ciudadanía propuso, además, la creación de ‘Escuelas de Gestión de Riesgos’, tanto presenciales como virtuales, que permitan acceder a información y capacitaciones en diferentes entornos, incluyendo la participación activa de jóvenes. Se identificó, de acuerdo con lo compartido, un bajo nivel de conocimiento sobre los Planes Comunitarios de Gestión del Riesgo en varios sectores, lo que representa un reto para la inclusión efectiva de todos en estos procesos.

Asimismo, se planteó fortalecer estrategias específicas como Mujeres Resi-scientes, acercando sus acciones a hogares, instituciones educativas, organizaciones y Juntas de Acción Comunal. El reluctante involucramiento en simulacros y procesos de evacuación fue otro de los desafíos detectados y debatidos entre los asistentes. El encuentro fue visto como una oportunidad para continuar sensibilizando sobre la importancia de la gestión del riesgo y para consolidar la organización comunitaria como base de la preparación ciudadana.

La Alcaldía Mayor de Bogotá y el IDIGER mantienen su compromiso de facilitar escenarios de construcción colectiva, donde la ciudadanía asuma un papel activo en la reducción de riesgos y en el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de Bogotá ante diferentes amenazas.

¿Qué es la participación incidente en la gestión de riesgos en Bogotá?

La participación incidente es un concepto en el que el conocimiento, las experiencias y la memoria de las comunidades se convierten en decisiones y proyectos reales para transformar los territorios. Según el IDIGER, implica que la voz ciudadana no solo se escuche, sino que influya en las políticas y acciones relacionadas con la prevención y gestión del riesgo en la ciudad.

¿Cuáles son las principales propuestas para fortalecer la gestión comunitaria del riesgo en Bogotá?

De acuerdo con los diálogos realizados por el IDIGER, entre las propuestas de los ciudadanos destacan la creación de Escuelas de Gestión de Riesgos en espacios formales y virtuales, fortalecer las capacitaciones sobre evacuación y prevención ante sismos, desarrollar kits de emergencia adaptados a personas con necesidades especiales y aumentar el conocimiento sobre los Planes Comunitarios de Gestión del Riesgo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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