Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

En Colombia, siete ciudades han consolidado su compromiso como parte del programa ‘Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas’, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Bogotá, Cali, Medellín, Popayán, Villavicencio, Pasto y Barranquilla han adoptado acciones intersectoriales que integran ámbitos como turismo, transporte y justicia en sus estrategias de intervención. Este programa, que cumple ya 15 años, presentó recientemente un balance de los avances y retos que enfrentan estos territorios, con énfasis en cómo han involucrado a la ciudadanía en la ejecución de proyectos para erradicar el acoso sexual.

Sigue a PULZO en Discover

El diagnóstico compartido por la ONU establece que, sin importar las diferencias entre cada ciudad, el acoso sexual sigue siendo un fenómeno persistente y arraigado en los entornos urbanos. Este se manifiesta en conductas como miradas insistentes, comentarios de tono sexual, tocamientos, persecuciones, exhibicionismo y masturbación. Estas prácticas, según el reporte, se encuentran profundamente normalizadas en el día a día de las ciudades.

Uno de los hallazgos más preocupantes está relacionado con el transporte público. Los buses articulados, paraderos y estaciones han sido identificados como escenarios recurrentes de acoso, especialmente para mujeres jóvenes. De acuerdo con la línea base del sistema de transporte Transmilenio, en Bogotá, el 47,2 % de las víctimas directas de estas conductas tienen entre 18 y 24 años, mientras que un 29,8 % corresponde al rango de 25 a 34 años, como se detalla en las cifras recopiladas. Estos datos reflejan la especial vulnerabilidad de este grupo en espacios urbanos y, en particular, durante el uso del transporte público.

Frente a este desafío, cada ciudad ha adaptado rutas de acción alineadas a las necesidades de su contexto, pero ha establecido un estándar común a través del intercambio de metodologías y herramientas. Entre ellas se destacan la intervención en el sistema de transporte, formación de gremios vinculados a la movilidad, implementación de herramientas pedagógicas, el despliegue de dispositivos itinerantes de atención, la inclusión de normas en las políticas públicas y la transformación del entorno físico para hacerlo más seguro.

En el caso de Bogotá, desde su vinculación en 2017 al programa global de ONU Mujeres, la meta ha sido ambiciosa: lograr que mujeres y niñas puedan moverse libremente y sin temor en espacios públicos. Según la Veeduría Distrital, la población femenina representa el 90 % de quienes han reportado ser afectadas por situaciones de inseguridad de género en estos entornos urbanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ciudades colombianas forman parte del programa de la ONU para prevenir el acoso sexual en espacios públicos?

Las ciudades que integran el programa ‘Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas’ de la Organización de las Naciones Unidas son Bogotá, Cali, Medellín, Popayán, Villavicencio, Pasto y Barranquilla, según el balance presentado por el programa en su aniversario número 15.

¿Cuáles son las principales estrategias implementadas para reducir el acoso sexual en el transporte público?

De acuerdo con la ONU, las principales estrategias abarcan intervenciones directas en el sector transporte, formación gremial, desarrollo de herramientas pedagógicas, instalación de dispositivos itinerantes, ajustes en las políticas públicas y transformaciones en el entorno físico, todo ello adaptado al contexto de cada ciudad y bajo un enfoque participativo con la ciudadanía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.