Bogotá tendrá este jueves una nueva jornada de Ciclovía Nocturna, una actividad que habilitará 94,01 kilómetros de vías para ciclistas, peatones, patinadores y otros deportistas.

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La jornada, organizada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la Alcaldía Mayor de Bogotá, comenzará a las 6:00 de la tarde y se extenderá hasta las 11:59 de la noche.

Por eso, uno de los principales puntos que deberán tener en cuenta quienes se movilicen por la capital serán los cierres viales establecidos para permitir el recorrido.

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Los corredores estarán distribuidos por diferentes sectores del norte, centro y sur de Bogotá.

Cierres por la Ciclovía Nocturna en Bogotá

Estas son las principales vías incluidas en la jornada:

Sector norte

Avenida Boyacá.

Avenida Córdoba (Carrera 55).

Avenida Carrera 15.

Avenida Carrera 9.ª.

Calle 116.

Calle 147.

Avenida Calle 170.

Sector centro

Carrera Séptima.

Avenida Calle 26 (Avenida El Dorado).

Calle 72.

Carrera 60.

Sector sur

Carrera 50.

Calle 17 Sur.

Tramos del conector sur por la Avenida Boyacá y Carrera Séptima.

Estos corredores hacen parte de los 94,01 kilómetros habilitados para la jornada nocturna.

Llega la ciclovía nocturna a la capital 🌃🚲 Te contamos todo lo que debes saber para esta jornada única de deporte y recreación 🫶🏽 pic.twitter.com/sUc4sRgL99 — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) August 27, 2026

¿Qué habrá durante la jornada?

Además de los recorridos deportivos, la Ciclovía Nocturna contará con acompañamiento de Guardianes de la Ciclovía, Gestores de Convivencia y la Policía Metropolitana de Bogotá.

La Secretaría Distrital de Salud también dispondrá de puntos “Cuídate, sé feliz” en:

Carrera 15 con Calle 88.

Carrera 7 con Calle 28.

Avenida Boyacá con Calle 12B.

Avenida Boyacá con Carrera 24.

La jornada también tendrá actividades culturales y presentaciones artísticas en diferentes puntos, entre ellos el Parque Santander, la Plazoleta Bulevar de San Diego, el Parque de los Hippies y el corredor de la Carrera Séptima.

La recomendación para quienes necesiten atravesar la ciudad durante la noche es revisar los corredores incluidos en la jornada y tenerlos en cuenta al momento de planear sus desplazamientos.

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