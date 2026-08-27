Un momento de extrema tensión se vivió en la localidad de Puente Aranda el pasado martes 25 de agosto de 2026, exactamente hacia las 10:27 a. m., cuando el desplome imprevisto de una viga provocó el colapso parcial de una estructura en plena fase de edificación. El accidente, registrado en el barrio La Asunción sobre la calle 1F con carrera 31C, dejó un saldo preliminar de siete obreros lesionados y una persona atrapada que requirió la intervención urgente de los organismos de socorro.

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El incidente, cuyas impresionantes imágenes quedaron grabadas por una cámara de seguridad del sector y circularon masivamente en plataformas digitales, movilizó a los cuerpos de emergencia tras reportarse la caída de bloques y elementos pesados de concreto. Según denuncias de los habitantes de la zona recopiladas en el sitio, la respuesta de las autoridades y ambulancias tardó cerca de media hora en llegar al lugar de los hechos. Entre los afectados se encuentran operarios de nacionalidad colombiana y venezolana que cumplían labores en el sitio, según informó El Tiempo.

Uno de los trabajadores que presenció la tragedia relató los angustiosos momentos posteriores al accidente, prefiriendo mantener su identidad en reserva: “Cuando estábamos echando el cemento, se soltó una esquina y eso cayó hacia el piso. La gente quedó guindada arriba; algunos se cayeron y a otros les caía el cemento de arriba. Eso fue bastante feo”. Tras las labores de rescate, los heridos debieron ser remitidos de urgencia a distintos centros asistenciales de la red hospitalaria.

Ante la magnitud del colapso, la Policía Nacional ordenó la suspensión temporal de la obra hacia las 3:15 p. m., medida restrictiva que se mantendrá vigente hasta que los responsables presenten la documentación y los permisos en regla. Por su parte, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá solicitó una inspección técnica prioritaria al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para evaluar la estabilidad de las estructuras remanentes, mientras la Alcaldía Local de Puente Aranda y la Secretaría de Salud coordinan las pesquisas para determinar las causas exactas del siniestro laboral.

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