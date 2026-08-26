Un accidente registrado este martes 25 de agosto en Bogotá dejó varios trabajadores heridos luego del colapso parcial de una estructura en una obra de construcción ubicada en la localidad de Puente Aranda. El hecho ocurrió en el barrio La Asunción, en inmediaciones de la calle 1F con carrera 31C, y provocó la movilización de ambulancias y equipos de rescate.

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(Ver también: Fallece trabajador durante obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá; autoridades investigan las causas del accidente)

De acuerdo con los primeros reportes, la emergencia se presentó alrededor de las 11:00 de la mañana, cuando una estructura de concreto falló mientras se adelantaban labores relacionadas con el vaciado. La situación generó preocupación entre quienes se encontraban en el sector, pues algunos trabajadores quedaron afectados por el desplome.

Inicialmente, se informó que cuatro personas habían resultado heridas y que uno de los trabajadores había quedado atrapado durante algunos minutos entre la estructura. Sin embargo, reportes posteriores elevaron a siete el número de trabajadores lesionados, quienes tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.

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Por el momento, no se han reportado personas fallecidas como consecuencia del accidente. Las autoridades también ordenaron la suspensión inmediata de las actividades en la obra mientras se adelantan las verificaciones correspondientes para establecer qué provocó el colapso y determinar si se cumplían las condiciones de seguridad exigidas para este tipo de trabajos.

#Noticia | Cuatro personas resultaron heridas tras el colapso de una estructura en una obra privada en Puente Aranda, Bogotá. Los afectados fueron trasladados a un centro asistencial. pic.twitter.com/nf7TVIgnz2 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) August 25, 2026

🔴 Una edificación en construcción colapsó en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Según los reportes preliminares, cuatro trabajadores resultaron heridos y uno de ellos quedó atrapado durante varios minutos. Conozca más detalles vía @Citytv pic.twitter.com/Qtjsy9uNh4 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 26, 2026

Comunidad reclamó demora en la atención

La emergencia también generó molestia entre habitantes y personas que se encontraban en la zona debido al tiempo que, según los reclamos conocidos tras el accidente, tardaron las autoridades y los organismos de emergencia en atender la situación.

La comunidad manifestó su inconformidad porque habría pasado más de media hora antes de que se concretara la llegada de los equipos para atender a los trabajadores afectados. La demora generó tensión entre quienes permanecían cerca del lugar y pedían una respuesta rápida ante la posibilidad de que hubiera personas atrapadas.

Finalmente, ambulancias y equipos de rescate llegaron al sitio para verificar las condiciones de la estructura, atender a los lesionados y descartar que hubiera más trabajadores en riesgo.

(Ver también: Preocupación por megaobra en Bogotá que no arranca: está desierta y nadie quiere hacerla)

El accidente vuelve a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad en las obras de construcción de Bogotá, especialmente en sectores donde se adelantan proyectos que involucran estructuras de gran tamaño. Las autoridades deberán establecer las causas exactas del colapso y las eventuales responsabilidades por lo ocurrido.

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