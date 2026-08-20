Por: Canal Uno

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Durante la tarde de este miércoles 19 de agosto los habitantes de Norosí, en el sur de Bolívar, vivieron fuertes momentos de tensión, tras un fuerte ataque contra la estación de Policía del municipio.

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Según información preliminar, los uniformados fueron atacados con cuatro granadas lanzadas mediante drones, además de ráfagas de fusil, en una acción que habría sido perpetrada por un grupo armado ilegal con presencia en la zona.

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Hasta el momento, el ataque dejó a ocho uniformados lesionados, quienes recibieron atención médica y se encuentran a la espera de una posible extracción aeromédica.

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La situación también generó preocupación en un colegio cercano, donde los estudiantes y docentes vivieron momentos de incertidumbre mientras se registraban los ataques.

A esta hora, la Fuerza Aérea Colombiana realiza sobrevuelos en el sector y las unidades de la Policía mantienen los protocolos de seguridad y verificación.

Las autoridades avanzan en la investigación para establecer quiénes estarían detrás de esta acción armad

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